Los salarios frenan su subida en Castellón y apenas crecen este año el 1,26%, menos que en España (1,55%) y la Comunitat Valenciana (1,41%), según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo sobre los sueldos que se han pactado en convenio colectivo en los cuatro primeros meses de este año. Los acuerdos suman un total de 38 y afectan a 2.547 empresas y 14.016 trabajadores de la provincia, entre los que se hallan los odontólogos y estomatólogos; los empleados del comercio de actividades diversas; de la industria química y los de yesos, escayolas y cales.

Aunque se trata de un incremento más limitado que en periodos anteriores y por debajo de lo que ocurre en el entorno nacional y autonómico como consecuencia, sobre todo, de la precariedad laboral y de la mayor temporalidad que se vive en el mercado laboral castellonense, sí son sectores con reglas del juego claras.

No ocurre lo mismo con el convenio de hostelería provincial, que ha retomado las negociaciones este año, todavía sin éxito, después de nueve sin un marco de referencia legal. Los empleados del transporte por carretera de Castellón están, por su parte, a la espera de lograr sentarse con la patronal, al igual que los de limpieza de oficinas y despachos, mientras que el azulejo está en un momento de conflicto con un paro convocado.

Disparidad

A la hora de valorar los datos, el presidente de la Confederación Valenciana de Empresarios, Sebastián Pla, indicó este miércoles que los porcentajes de incremento salarial mencionados, «son una foto fija de un determinado momento», por lo que restó su relevancia. «Puede que dentro de tres meses la situación cambie y Castellón esté por encima de otras provincias o de la media de la Comunidad», dijo, para añadir que «hay que tener en cuenta que este año la coyuntura es especial y, sobre todo, que se siguen negociando convenios con sectores que en Castellón incluyen a un alto número de trabajadores».

Del lado de los empleados, el secretario general de CCOO en Castellón, Albert Fernández, valoró de forma negativa lo que considera una tendencia, que los sueldos crezcan menos en la provincia, y apuntó que los números ponen de manifiesto la conocida precariedad en este territorio, donde la temporalidad supera el 90% y los salarios son bajos en sectores como los de servicios.

El azulejo: conflicto laboral en marcha

Uno de los sectores con mayor número de empleos en juego, cerca de 16.000, y eje de la economía provincial, el azulejero, es ahora protagonista de un conflicto laboral por el atasco en la negociación de la renovación de su convenio.

Desde CCOO del Hábitat y Fica UGT ratificaron este miércoles la convocatoria de huelga indefinida a partir del próximo 14 de julio para lograr «un convenio digno». El incremento salarial, para el que la patronal Ascer plantea un alza del 1% para cada uno de los tres años de vigencia del acuerdo, es uno de los principales escollos para los representantes de los trabajadores, así como la propuesta de las empresas de incrementar las horas de trabajo totales en la actividad.

En este sentido, el secretario general de CCOO en las comarcas del norte, en la provincia de Castellón, Albert Fernández, explicó que «se han convocado muchas huelgas en el sector en los últimos años durante la negociación del convenio que nunca han llegado a realizarse». Sin embargo, advirtió a continuación que «en esa ocasión no parece tan claro que no llegue a materializarse el paro» porque, a su juicio, «la postura de la patronal parece más enrocada, en un momento que no se entiende porque el sector va bien».