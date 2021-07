La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unió de Llauradors han solicitado una reunión urgente con la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, para tratar y analizar la situación actual y la estrategia llevada a cabo para frenar la plaga importada del cotonet de Sudáfrica que se ha demostrado esta campaña poco efectiva a pesar de los esfuerzos realizados.

Ambas organizaciones agrarias están muy preocupadas ya que las acciones para controlar la plaga no han funcionado como sería deseable y los daños van a ser mayores que en la campaña pasada, mientras que cada vez hay más zonas afectadas. “Los productores de cítricos de la Comunitat Valenciana están desesperados y se muestran realmente impotentes ante la invasión de Cotonet en sus campos, ya no saben lo que hacer y los costes de producción siguen aumentando a pasos agigantados”, señalan.

El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, y el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado indican que “está muy bien conocer la situación de la plaga, las investigaciones y pruebas realizadas, pero necesitamos saber ya qué medidas concretas de actuación se van a realizar durante los próximos años para lograr el objetivo final de controlar el Cotonet de Sudáfrica”.

Prosiguen señalando los dos dirigentes de las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana que lamentablemente no se vislumbra la luz al final del túnel: “Sabemos en estos momentos que la estrategia de control no ha servido ni para controlar ni para reducir la plaga, y desconocemos la estrategia que se quiere adoptar para la próxima campaña y algo habrá que cambiar pues no funciona”.

La Unió y AVA-ASAJA consideran que el Plan de Acción del Ministerio de Agricultura no ha evitado la expansión del cotonet de Suráfrica por la citricultura española y valenciana, también que la incidencia de la Anagyrus aberiae no ha resultado suficientemente eficaz, que no existe una estrategia coordinada para liberar Cryptolemus montrouzieri en los momentos donde tendría más eficacia y finalmente, que pese al esfuerzo de la ayuda para el reparto de feromonas, la misma llegó tarde y condicionada a la compra en Bayer cuando no ha existido suficiente producción para cumplir con los requisitos de esta ayuda.

Ante esta situación de SOS por el cotonet, las dos organizaciones agrarias creen que la consellera Mireia Mollà debe reunirse de forma urgente para ver las opciones a seguir pues está en juego el futuro de numerosos citricultores de la Comunitat Valenciana.