El recién elegido como presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), y también máximo responsable de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, arranca su mandato con la vertebración real del territorio situada entre los ejes de su proyecto. Sin dudar, reivindica Castellón, una tierra de la que dice que debe dejar de ser discriminada y por la que afirma que él y su formación se van «a dejar la piel». El alicantino se compromete a resolver las principales carencias de la provincia, entre las que sitúa en primer lugar las infraestructuras, como el corredor mediterráneo, pero también la conexión con PortCastelló. Dispuesto a pactar con cualquiera de los partidos del arco parlamentario que esté dispuesto a trabajar por su tierra, Mazón reclama que el papel de los políticos es resolver problemas y no agrandarlos, y erige al PP como la solución a los problemas de los que los ciudadanos están ya «hartos».

En lo que se refiere a la clave orgánica, exhibe su reconocimiento a su precedesora, la valldeuxense Isabel Bonig, de la que desea que se incorpore al proyec to del nuevo PPCV y evita hablar sobre cuestiones internas para centrarse en trabajar por la sociedad.

¿Cuáles son los puntos centrales de su proyecto para el nuevo PPCV?

Empleo juvenil, revolución fiscal a la baja, orgullo de ser de la Comunitat, vertebración real, tres provincias fuertes e infraestructuras. A eso se va a dedicar el PPCV. No es ni nuevo ni viejo. Reivindica lo mejor de nuestra historia y reta al futuro con ambición. Queremos ser vanguardia y referencia. Este proyecto es ambicioso. Ya nos toca.

¿Y en clave Castellón?

En el caso de Castellón creo que el talón de Aquiles son las carreteras, las infraestructuras. Son muchas y estratégicas las que ahora mismo están pendientes. Fundamentales son el Corredor Mediterráneo, la conexión con el puerto de Castellón y la prolongación de la autovía interior A-7. Castellón no puede seguir siendo la hermanita pobre de la Comunitat Valenciana. Y la vertebración. Soy de Alicante. Sé lo que significa la palabra vertebración. Exactamente lo mismo que en Castellón.

¿Cómo gestionará su trabajo como presidente de la Diputación de Alicante con la tarea como líder del PP y presidenciable del Consell sin contar con la visibilidad que aporta la portavocía de su grupo parlamentario en Les Corts?

Con el ejemplo de mi gestión de gobierno. Yo no prometo bajar los impuestos, lo hago desde el gobierno del Partido Popular más importante de la Comunitat. Lo mismo con los más vulnerables (agenda social), con la hostelería, con los autónomos o con el apoyo a los pequeños municipios. Esto no va de visibilidad, sino de qué modelo proponemos para nuestra Comunitat. Y el mí lo demuestro con los hechos. De todo eso vamos a hablar muy especialmente en Castellón.

Muy conocido en Alicante, lo es menos en Valencia y poco en Castellón, que pasa de tener una presidenta popular de la Vall d’Uixó a otro del sur de la Comunitat ¿hasta qué punto lo ve como un hándicap importante? ¿cuál es su plan para remediarlo?

A lo mejor no soy un político moderno, pero esto no lo veo en clave personal. Me voy a volcar con Castellón, y tengo la suerte de que mucha gente del PP de Castellón demuestra todos los días con Marta Barrachina, lo que queremos a esta tierra. No me importan tanto que me conozcan o me quieran a mi, como que sepa todo el mundo en Castellón que nos vamos a dejar la piel por nuestra tierra.

¿Está preparado el PP de la Comunitat para abordar un eventual adelanto electoral? ¿les ha dado tiempo a situarse en una casilla de salida con expectativas?

El partido está preparado pero lo que es irreversible es la necesidad de cambio y de futuro que ya sentimos en Castellón y en toda la Comunitat. Estamos situados porque la gente clama por el cambio.

Hay nuevos nombres en el PP y en el PPCV ¿hasta qué punto pesan aún en la marca los casos de corrupción y los procesos abiertos contra Zaplana, Camps o, aquí en Castellón, Carlos Fabra?

A nosotros solo nos pesa la responsabilidad del futuro. La actual Generalitat Valenciana mantiene a decenas de cargos imputados y procesados. En su momento el PP apartó a los que abusaron. Hoy muchos de ellos son inocentes en toda regla. ¿Por qué no se aparta a los procesados de izquierdas y se nos exige a otros lo que ya hemos hecho? Estamos en el 2021 y el Partido Popular representa el futuro.

La reivindicación de un nuevo sistema de financiación autonómico tiene especial significado en esta provincia, tradicionalmente relegada por los gobiernos de la Comunitat. Se ha sumado a la plataforma para reivindicar un reparto más justo ¿habrá también un reparto más justo de los recursos entre Valencia, Alicante y Castellón?

Sin duda. Todos los habitantes de la Comunidad Valenciana merecen las mismas oportunidades y tienen los mismos derechos. Lo que hace falta es trabajar para conseguir los recursos que nos corresponden, porque de esa forma se podrá hacer un mayor reparto. Sin recursos, no hay nada que repartir. Es la pescadilla que se muerde la cola. El PPCV tiene la ambición de reivindicar lo que es justo para los ciudadanos de esta tierra. Y lo vamos a hacer. Casado lo sabe y va a ser nuestro gran defensor.

El discurso valencianista por el que aboga ¿qué contenido tiene? ¿cuál es el papel de Castellón en ese marco?

Yo abogo por defender a nuestra tierra. Ya es hora de que alguien lo haga tras siete años de gobierno nacionalista de izquierdas en la Generalitat. Se nos ningunea con los sectores productivos y Puig no hace nada. Se nos ningunea con la financiación y Puig no hace nada. Castellón merece la mejor educación, sanidad, servicios sociales y sobre todo infraestructuras posible. Igual que Alicante merece no ser menos que nadie. Eso para mi es la vertebración y la defensa de nuestra tierra.

La provincia de Castellón no es una excepción y hoy el mapa político está muy fragmentado ¿pactaría con cualquiera de los partidos con representación, incluidos Vox, Compromís o Podem para gobernar en Diputación o municipios, o en la Generalitat?

Aspiro a gobernar en mayoría y estaré encantado de recibir el apoyo de cualquiera que aporte iniciativas beneficiosas para nuestra tierra. No tengo prejuicios. Las cosas no son buenas o malas en función de quien las propone. A ver si nos enteramos que los políticos estamos para solucionar problemas y no para agrandarlos. Siempre pondré a mi tierra por delante de mi partido. Y si hay puntos de encuentro que ayuden a mi tierra los apoyaré vengan de quien vengan.

Preside el principal gobierno en manos del PP en la Comunitat, la Diputación de Alicante, pero en Castellón son escasos los municipios con entidad en manos de los populares ¿cuál es su plan para remontar en esta provincia?

Los castellonenses son conscientes del contexto económico y social tan difícil que vivimos hoy en día. Los ciudadanos de esta provincia están hartos de engaños, de promesas que nunca llegan, de gobiernos que sacrifican la defensa de los intereses de los castellonenses por servir a unas siglas. Vamos a hacerles ver que alternativa, que hay solución a sus problemas. Esa solución existe y se llama Partido Popular. Ya lo hemos demostrado en otras etapas anteriores. Tenemos las ideas, la experiencia y el mejor equipo humano. La remontada ya ha comenzado en Castellón de la mano de la nueva presidenta Marta Barrachina. Y mi objetivo es hacer piña para reforzar y extender el mensaje. Los castellonenses han de saber que el PP ha vuelto para ayudarles y devolverles todos los derechos, las libertades y la identidad que la izquierda les está arrebatando, poco a poco, pero sin marcha atrás, cada día.

En el proceso congresual que ha culminado con su elección se ha renovado profundamente el partido en esta provincia ¿quedan heridas abiertas teniendo en cuenta que en el nuevo organigrama no ocupan cargos relevantes representantes de municipios significativas por su tamaño o por sus éxitos electorales como Segorbe, Benicàssim, la Vall d’Uixó, Burriana, Almassora o Peñíscola?

Permítame un matiz: muy a nuestro pesar, el PP no gobierna en todos los municipios que ha citado. Seguramente, si lo hiciéramos les iría mucho mejor a sus vecinos, pero no es el caso. Aun así, durante el congreso provincial del PPCS, la presidenta Marta Barrachina pronunció hasta la saciedad una frase que creo que es absolutamente incontestable dentro de mi partido: el que esté pensando en sillones se equivoca. El equipo que me acompaña no se mide por alcaldes, se mide por talento, por capacidad de trabajo y dedicación. Una cosa es ser alcalde y otra muy distinta es que el hecho de serlo ya te dé una llave para un cargo. Estoy muy orgulloso de las personas que me acompañan en mi organigrama porque sé que tengo los mejores. Ni sobra ni falta nadie. ¿Heridas? El PPCV que quiero no está para mirarse el ombligo, sino para servir a los ciudadanos.

¿Cree que el PP ha sido justo con su predecesora en el PPCVIsabel Bonig? ¿participará en algún puesto de relevancia de la mano del partido en esta nueva fase?

- Mis primeras palabras el día del XV Congreso Autonómico, el pasado 3 de julio, fueron para ella. Ha sido una persona valiente, luchadora y de enorme coraje al frente de mi partido. Ha sido mi presidenta, y solo por eso ya merece y tiene todo mi respeto. Isabel es un activo importante y mi deseo es que pueda seguir aportando a un proyecto que es colectivo.