Vuelos a precio de ganga. Es la estrategia de las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Castellón para captar a viajeros procedentes del territorio nacional pero también de mercados extranjeros tan diversos como Londres o Bucarest o incluso animar a los propios castellonenses a desplazarse por vacaciones.

Bastan apenas 9,99 euros para poder montarse a bordo de alguna de las aeronaves de Ryanair que parten desde las instalaciones de Vilanova d’Alcolea y recorrer más de 1.700 kilómetros rumbo a la capital del Reino Unido. Ahorrar lo equivalente a una ración de bravas y un par de cervezas o poco más que un abono de diez viajes de autobús dentro de la capital de la Plana resulta suficiente para hacerse con estos billetes.

El patrón

Este patrón se repite con el resto de rutas disponibles con origen o destino a la provincia. Los trayectos dentro del territorio nacional son los que mayor expectativa generan ante la evolución de la situación epidemiológica, por lo que los vuelos a Bilbao o Sevilla son los que mayor expectativas de demanda sostienen para este verano.

La ciudad del País Vasco estará conectada hasta el próximo 27 de septiembre con los vuelos de la compañía Volotea, los cuales parten desde los 19 euros por cada trayecto. Mientras, Castellón podrá recibir viajeros directamente desde la capital andaluza en apenas unos días. A partir del día 28 de este mes y hasta el 3 de septiembre operarán vuelos en este trayecto bajo la firma de Air Nostrum, en este caso por algo más: unos 29 euros de partida.

Completan el listado de chollos siempre que las limitaciones a la movilidad lo permitan, las ciudades de Katowice (Polonia), a partir del 7 de septiembre por 29,99 euros, y también Bucarest (Rumanía), que aunque tiene el precio de inicio de venta más elevado, no alcanza los 45 euros para cada uno de los desplazamientos hacia la ciudad rumana. Además, de cara al otoño Wizz Air sumará Viena a los destinos, ampliando la oferta internacional.

El impacto

Todos estos bajos precios, al final, derivan en un impacto en el sector turístico de la provincia. El presidente del club de producto turístico Introducing Castellón, Javier Gallego, apunta que «es la forma de actuar de las compañías que operan en el aeropuerto de Castellón», aunque confía en que «ojalá sirva para poder captar más turistas» de cara a poder acelerar la recuperación de los establecimientos, ahora en vilo con la nueva ralentización por las restricciones que entraron ayer mismo en vigor.

No obstante, Gallego da mayor relevancia al auge en la visibilidad del territorio que generan estos vuelos: «Es más importante el efecto posicionamiento de las rutas para la provincia que realmente el volumen que mueven en estos momentos».

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luís Martí, valora con buenos ojos la campaña de bajos precios de las aerolíneas: «Sin ninguna duda la política de ofertas estimulará la demanda» en los vuelos hacia Castellón.

Los usuarios

No solo los empresarios turísticos son los beneficiados de las rutas desde Vilanova d’Alcolea. Los propios castellonenses podrán hacer uso de estos vuelos para sus vacaciones. Carlos es vecino de Castelló y señala que «tengo previsto un viaje a Bilbao y recurriré a estos vuelos», aunque espera «a conocer si no me afectan las medidas del covid».

También Sergio, de Benicàssim, se subirá este verano en un avión rumbo a Sevilla desde la provincia: «Con estos precios sale más a cuenta que ir en coche, es más rápido y cómodo». Chollos, todos estos, que al final harán más fácil volver a volar y viajar tras la superación de la pandemia de covid-19.