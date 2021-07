Sin actividad. Así estuvo la Terminal Pública de Contenedores del puerto de Castelló durante primer día de la huelga indefinida convocada por la asociación de transportistas portuarios (Astraport). Los camioneros aseguraron que el seguimiento del paro fue «total, del cien por cien» e insistieron en que continuarán sin trabajar «el tiempo que haga falta», hasta que APM la empresa, encargada de gestionar la terminal, se comprometa a introducir toda una serie de mejoras que acorten las esperas de hasta cuatro horas que soportan los transportistas para descargar la mercancía. La huelga se extendió a la terminal del puerto de València que gestiona también la compañía APM

El paro de los camioneros portuarios supone y supondrá un importante perjuicio para el sector azulejero de la provincia. Cada día, los cerca de 80 transportistas que cubren la ruta entre las fábricas de l’Alcora, Onda, Vila-real o Vilafamés y PortCastelló trasladan unos 250 contenedores, la inmensa mayoría de productos cerámicos. En cada contenedor caben unos 1.000 metros cuadrados de azulejos, con lo que solo ayer se quedaron en tierra 250.000. La mercancía va destinada a países como Marruecos, Argelia, Ucrania, Rusia o Israel. «Somos autónomos y viaje que no hacemos, viaje que no cobramos. Si en la terminal todo funcionara correctamente cada día deberíamos hacer entre tres y cuatro viajes al puerto, pero como nos tienen tantas horas esperando solo hacemos entre dos y tres trayectos», explicó Francisco Olvera, miembro de la directiva de Astraport, que describió que descargar un contenedor cuesta no cuesta más de 45 minutos, mientras que en APM Terminal, y debido a la falta de personal, los tiempos se alargan «hasta las cuatro o incluso cinco horas».

Para los transportistas la solución pasa porque la empresa aumente el personal. «Infraestructura hay porque el puerto dispone de seis casetas, 4 de entrada y dos de salida, pero solo se utilizan una por sentido porque no hay suficientes portuarios», denunció Olvera que aseguró que, en las últimas horas no se ha producido ningún contacto entre la asociación y la compañía APM para intentar llegar a un entendimiento. «La empresa asegura que todo funciona bien, que no hace falta más personal y así acercar posturas es muy complicado», añadió el portavoz de la asociación Astraport que denunció, además, que la inversión en mantenimiento de la terminal es más bien «escasa»..

El paro indefinido preocupa y no poco a PortCastelló y a la patronal cerámica, que ya han mantenido un encuentro con el objetivo de alinear posturas y evaluar el impacto que tendrá la huelga en el sector azulejero. «Estamos evaluando si el paro tendrá impacto en nuestra operación y estamos siguiendo de cerca su evolución», aseguraron desde Ascer.

Desde el puerto de Castelló insistieron que están intermediando y lo seguirán haciendo en el conflicto entre los transportistas y APM Terminals «para que se alcance una solución lo antes posible». PortCastelló exigió a APM que ofrezca un servicio de calidad con de poder seguir aplicando las bonificaciones que ahora percibe.