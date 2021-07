La Comunitat ha propuesto extender el uso del certificado covid digital de la UE a todo el sector turístico y del ocio para, de esta manera, «garantizar la tranquilidad de los usuarios y la seguridad de los establecimientos». La medida, que fue lanzada ayer a primera hora por el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, recibió el aval del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y fue defendida por la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, por la tarde ante el Ministerio y el resto de comunidades.

En concreto, el Consell plantea que el certificado verde digital, que garantiza que la persona portadora está inmunizada contra el covid, sea exigible no solo para viajar, sino también para recintos culturales, conciertos, festivales u otras actividades relacionadas con el turismo y la hostelería.

Al respecto, Colomer aseguró que esta propuesta «cuenta con el respaldo del sector turístico», con quien se ha mantenido en contacto durante los últimos días. De todos modos, desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) mostraron ayer su recelo a la propuesta porque consideran que es «discriminatoria».

«La gente que no se ha vacunado no es porque no quiere es porque aún no le han llamado y no ha tenido la oportunidad, por tanto, falta conocer muy bien la letra pequeña porque puede ser una herramienta útil en el futuro, pero ahora, con el porcentaje de inmunización existente, creemos que no es viable», señaló el vicepresidente de la patronal, Luis Martí.

«Policía sanitaria»

«No queremos convertirnos en una especie de policía sanitaria, que es a lo que nos abocaría esta medida», indicó Martí, quien insistió en el varapalo que las nuevas restricciones ha supuesto para el ocio nocturno, que ha cerrado como tal, al menos, hasta el próximo domingo 25 de julio.

Asimismo, Colomer defendió que es una propuesta de trabajo «muy razonable» y la propia Comisión Europea recomienda a los Estados miembros que «lo divulguen y faciliten para convocatorias de orden cultural, no solo para cruzar fronteras».

En este sentido, el responsable de Turismo explicó que la realidad de la Comunitat Valenciana con la industria musical, los festivales, el turismo, y la oferta cultural, «necesitan un revulsivo y salir de la situación dramática en la que se encuentran» y con esta propuesta «se permitirá garantizar mejor las condiciones sanitarias de los recintos donde se celebren estos eventos o actividades, e incluso aumentar aforos».

Animar a la vacunación

Además, defendió que su uso en el ámbito turístico y del ocio «también puede contribuir a facilitar y alentar el ritmo de vacunación en aquellos segmentos o franjas de edad que puedan haberse mostrado más reticentes a la vacuna».

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendió que «como mínimo hay que explorar» la propuesta de Turismo como han hecho en otros países como una forma de «generar actividad económica con seguridad». Por ello, ha sido la Comunitat la primera autonomía en poner este asunto sobre la mesa para su debate y posible aprobación.