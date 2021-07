En Castellón todos conocemos el TRAM, pero los más ‘veteranos’ sabrán que este transporte tuvo un antecesor en la provincia, un trolebús que conectaba Castelló con sus vecinas Benicàssim o Vila-real y que este domingo 18 de julio de 2021 hubiera cumplido 60 años de no haberse acordado el cese de su actividad en 1969, desmantenlando el tendido aéreo entre 1971 y 1974. De hecho, todavía hoy son visibles los restos del tendido en algunos edificios de Vila-real o Castelló como vemos en la foto inferior.

20 años para arrancar

Como destaca el doctor en Historia especialista en Transporte y profesor de la UJI y la UNED, Pablo Marco, de quien surge la totalidad de la información de este artículo, un trolebús es un vehículo eléctrico alimentado por una catenaria y su irrupción en Castellón hay que enmarcarla en una época de carestía de combustible. “Se empieza a preparar su salida en los años 40, en plena posguerra. Como no había apenas gasolina pensaron que sería buena idea el transporte eléctrico porque el gasógeno vieron pronto que no servía para nada”, destaca Marco, que señala como principal responsable del fracaso del trolebús “el tiempo que tardaron en ponerlo en funcionamiento. Cuando empezó a rodar ya estaba desfasado”.

El proyecto original del trolebús, también conocido como trolley o trole, conenectaba por el norte Benicàssim con la Vall d’Uixó más en el sur de la provincia, pasando por poblaciones como Almassora, Vila-real, Nules… De hecho convivió durante su periplo vital con la mítica Panderola, que funcionaba a vapor y también quedó obsoleta por este motivo.

Siete años en el ‘banquillo’

Pablo Marco señala que “fue un problema que se pensara en una época y se pusiera en marcha en otra”. Y es que en los años 40, cuando se diseñó el proyecto, “apenas había coches y en las carreteras se podía circular sin problemas, pero en los 60 ya había más castellonenses con vehículo particular y no dependían tanto del transporte público”. Por si fuera poco, los vehículos del trolebús “se compraron en el año 1954 y hasta 1961 no se pusieron en funcionamiento. Pasaron por tanto siete años metidos en un garaje, con lo que eso conlleva”.

En cuanto al recorrido del fracasado trolebús era, eso sí, más extenso que el del actual TRAM, pues contaba con una línea de 11 kilómetros entre el Grau de Castelló y Vila-real, y dividida en tres tramos: Castelló-Grau, Grau-Playa del Pinar y Castelló-Vila-real. Su recorrido por Castelló lo realizaba por la avenida Hermanos Bou, plaza Borrull, Guitarrista Tárrega, Asensi, Herrero, Orfebres Santalínea y Avenida Valencia, por donde se dirigía a Vila-real. En Vila-real entraba por la antigua nacional, camino de Onda, plaza Mayor, Murà, Pere III, plaza Bayarri, San Pascual y regreso por el Camí Real.

El doctor en Historia especialista en Transporte y profesor de la UJI y la UNED que ha tenido a bien documentar el artículo no oculta que por lo que ha podido investigar “el trolebús era una castaña. Se averiaba mucho, se salía el trole en las curvas y se paraba. Cuando la gente subía le daba rampa al tocar las cosas metálicas porque habría mal algún contacto”. Por si fuera poco, Marco recuerda que “era un estorbo para la circulación porque no pasaba de 60 km/h, no salía rentable, provocaba mucho ruido y era incómodo para los pasajeros”. Una joya vamos.

En cuanto al número de viajeros, existen datos de 1965, cuando unas 58.000 personas circularon por el trayecto que une Castelló con el Grau, mientras unas 565.000 lo hicieron en el tramo Castelló-Vila-real. Tres años más tarde, en 1968, La Valenciana solicita traspasar el servicio a ACCSA por problemas económicos y como decíamos al comienzo de este artículo, en 1969 se acuerda el cese del trolebús, que comenzó a gestarse en 1942 con el proyecto de la RTLP de la Diputación, aunque comenzó a funcionar el 18 de julio de 1961, hace hoy 60 años.

Destacar por último que el trolebús convivió en la misma época con La Panderola y con el autobús que conectaba ya la capital de la Plana con su distrito marítimo, circulando todos además por la misma carretera. “Hacían las cosas sin pensar. No había estrategia de transporte”, confirma Pablo Marco.

