José Manuel Llaneza dirige desde el año pasado el Grupo Pamesa, el más importante en el sector a nivel europeo y el sexto mundial. Llaneza desgrana para Mediterráneo las claves del éxito y analiza los principales proyectos de futuro.

Director general del Grupo Pamesa, conocedor del mundo de la cerámica. ¿Cómo está el sector a nivel general?

Estamos pasando por un buen momento. Las ventas han experimentado un crecimiento importante que se aceleró en la pandemia el verano pasado. Esa tendencia ha continuado al largo del 2021. Teniendo en cuenta que nos están subiendo los costes, el precio de la energía, el precio del gas, el precio de las materias primas, el CO2... Tenemos que ser capaces de equilibrar esa subida de ventas con todos los costes.

¿De qué manera afecta la subida de la luz a partir del 1 de julio?

Estamos pagando en conceptos como luz y gas, el doble de coste que al precio de año.

¿Y de qué manera afecta ese coste a las exportaciones?

Nos hace un poco menos competitivos. Al final el cliente internacional tiene que escoger entre comprar material español, material italiano, o a veces de China o India, y ser competitivos nos ayuda a crecer a nivel de exportación.

¿Qué supone ser el director general del grupo número 1 a nivel europeo, el 6 a nivel mundial? Los objetivos cada vez son más importantes.

Nuestro objetivo principal es dar satisfacción a nuestros clientes y tener los mejores clientes y los mejores distribuidores, que estén contentos con nosotros y que cada vez esa confianza se traduzca en trabajar más juntos y hacer más cosas con ellos. Lo que queremos es crecer de la mano de los distribuidores y de nuestros clientes.

¿Qué mercado tiene el grupo Pamesa?

Tenemos mercado en todo el mundo. Representamos más del 20% de la cerámica española, sobre todo en la exportación. Estamos creciendo igual en el mercado nacional que en el de la exportación. Queremos estar muy diversificados. Trabajamos con 155 países, muchos en Europa y EEUU, pero zonas que antes habían comprado a China y la India, como puede ser Sudamérica, han vuelto a centrarse en comprar en España, y eso para nosotros es muy importante.

Pero será un aumento de dos dígitos el del Grupo Pamesa.

Sí. En 2021 seguro. Y con mucho trabajo en el 2022 también.

Recientemente ha acabado la feria Coverings en EEUU.

Muy buena. Mejor de lo que pensábamos. Éramos un poco escépticos porque era la primera feria que se hacía después de casi un año y medio, pero la valoración de todas las marcas ha sido muy buena. Estamos contentos con los clientes que han venido, en la aceptación de los nuevos productos y lo que pensamos que va a ser la evolución en esos mercados.

¿Qué es lo que estáis haciendo? Porque el grupo Pamesa no para de crecer.

Continuamos creciendo y potenciando las seis marcas que tenemos, potenciando las fábricas que Fernando (Roig) ya os explicó que tuvieron un crecimiento importante y muchas nuevas inversiones. Hay comprometidas muchas inversiones para este año, pero ya nos estamos preparando para 2022 continuar creciendo e invirtiendo más.

¿Qué inversiones?

En 2021, las oficinas e instalaciones de la marca Pamesa, que están en construcción y esperamos tenerlas acabadas para finales de este año o principios de 2022, sobre todo en las fábricas donde están los nuevos hornos. El almacén de materias primas que se está instalando en Tau en Castelló. En Onda se está creando un centro logístico nuevo que es el LFP9 de 140.000 m2 que estará acabado para finales de año. Eso es lo que está en marcha y alguna nueva de cara al futuro.

¿Qué distingue al Grupo Pamesa del resto de empresas del sector?

Queremos ser muy productivos, pero también dar mucho servicio al cliente. Tenerlo en mente, trabajamos para él. Tenemos un combo de diseño, producto, servicio, calidad muy bueno. Eso es lo que nos hace fuertes en todos los mercados y tipologías de producto.

Es impresionante cómo ha evolucionado el sector cerámico.

Yo llevo 22 años y no tiene nada que ver cuando yo empecé a lo que es ahora. Siempre se está evolucionando y tenemos que tener eso muy presente.

La descarbonización es un tema del que habla todo el sector.

Los derechos de CO2 no paran de subir, estamos de acuerdo de pagar por esos derechos, pero esos pagos no puede ser ilimitados. Al final se está especulando y ahí es donde se complica la situación. Tenemos que encontrar un equilibrio entre ser fuertes industrialmente en Europa y no contaminar, porque en China no pagan esos derechos. Nosotros hacemos lo que podemos para contaminar cada vez menos, pero tiene que haber un periodo de evolución hasta la emisión cero. A día de hoy eso no es factible.

Una de las apuestas del grupo Pamesa es placas solares.

Nosotros tenemos la mayor planta fotovoltaica de Europa de autoconsumo. Lo hemos hecho sin subvenciones, no es un proyecto de futuro, está en marcha y está funcionando. Hay 18 megas de capacidad productiva instalada. Ha sido un gran proyecto que está funcionando y nos permite crear luz propia, que al precio que se está poniendo la luz es algo fundamental.

Y las fábricas españolas están más por el gas que Italia.

Sí, un poco más. Es una cuestión de impuestos. Aún así creemos que somos muy competitivos a la hora de producir. En general en la provincia de Castellón se hacen las cosas muy bien y hemos tenido fábricas muy competitivas. Y no tenemos que dejar de invertir para seguir siéndolo. Hemos invertido hace muchos años en tecnología y maquinaria y vamos a continuar. Eso nos hace competitivos y diferentes.

Creación de puestos de trabajo. .

Pamesa ha creado muchos puestos de trabajo durante el último año y medio y continuará creando porque seguiremos creciendo. Cada vez cuesta más encontrar mano de obra cualificada y es algo en lo que se tiene que trabajar con la administración . Nosotros creemos que los puestos que creamos son de calidad. No somos empresas que pagamos poco, al revés, nos gusta que la gente esté bien tratada y pagada. Estamos formando gente dentro de las fábricas porque mucha gente joven viene sin formación.

¿Cuáles son los retos del Grupo Pamesa para los próximos años?

Nuestro reto es continuar creciendo, también en sostenibilidad. Creando empleo de calidad y continuando en la inversión en la provincia. Una de las cosas importantes del grupo Pamesa es que todo lo que ha invertido en los últimos años ha sido en este provincia.