El Juzgado de Instrucción número 2 de Castelló ha abierto juicio oral contra la exvicealcaldesa y exconcejala de Compromís, Ali Brancal; el que fuera edil de este partido y actual secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu; y el asesor de la formación valencianista Miquel Torres. Los tres se sentarán en el banquillo por el denominado caso de los sobres y, según ha confirmado el propio Nomdedéu en declaraciones a este diario, será ante un jurado popular y puede que antes de que acabe el año.

Cabe recordar que la Fiscalía pidió el archivo y sobreseimiento de la causa y no ve delitos atribuibles a los acusados. Sin embargo, el PP, que presentó la querella que dio origen a la causa, solicita seis años de prisión para el dirigente de Compromís por falsedad documental y malversación de caudales públicos, en contra del criterio del Ministerio Fiscal. Para Brancal y Torres pide tres años.

Nomdedéu habla en Facebook

El secretario autonómico de Empleo se ha pronunciado ampliamente este lunes tras tener conocimiento de la apertura de juicio oral. Así, ha escrito: "Mantengo que si alguien fue investigado (′cobrado ′ cuando lo dije) deberían renunciar. Porque por injusto que sea, por mucho que termine demostrando su inocencia, la imagen de un político en el banquillo del acusado es algo malo para la percepción social de la política".

Nomdedéu prosigue en su cuenta de Facebook: "Y así como la amnistía podría definirse como una injusticia que corrige a un anterior, la renuncia injusta de un acusado o investigado, puede ayudar a reducir el desprestigio permanente de la política. Una opinión como esta, solo la pueden mantener dos clases de personas. Un cínico que espera nunca ser atrapado, o alguien, y este es mi caso, tiene la determinación de no incurrir en ninguna ilegalidad que pueda generar una investigación judicial.

"Informé a los que tuvieron que hacerlo de mi determinación para renunciar, si el fiscal me acusó formalmente. Pero la fiscalía lejos de acusarme, reitera que no hay crimen", dice el político de Compromís en su red social.

El secretario autonómico de Empleo asegura: "no voy a decir que celebro ir a juicio para terminar este tema, porque parece profundamente injusto, tiene desgaste político, económico y emocional para mi persona, mi partido y mi familia. No diré que ′′ahora puedo defenderme′′ tampoco, porque lo único que tengo que defenderme es de un ataque innoble, despiadado e indecente, de los corruptos; y lo hago desde política, no desde la sala de audiencias".

Ejecutiva Nacional de Més Compromís

La Ejecutiva Nacional de Més Compromís ha expresado su apoyo público a los tres procesados y ha destacado su "honestidad" y su "valía personal". Asimismo, se muestra sorprendida por la apertura de juicio oral "teniendo en cuenta todos los informes de la Fiscalía", hecho que dicen "hace pensar en otras intenciones".

La Secretaria General de Més Compromís, Àgueda Micó, ha apuntado que el código ético de su partido es "firme y claro" y dice que las responsabilidades políticas se mantendrán porque "una denuncia sin pruebas del PP no puede atentar contra la honorabilidad" de los encausados.