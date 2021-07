El eurodiputado popular Esteban González Pons ha anunciado este lunes que va a denunciar ante la Comisión Europea todas las irregularidades en el proceso de consulta pública para la obra de remodelación de la avenida de Lledó y el "engaño" al que el Ayuntamiento de Castelló quiere inducir en la Comisión Europea, argumentando que el proyecto reducirá las emisiones de C02 cuando seguirá circulando el mismo número de coches por calles diferentes. Preguntado sobre si su iniciativa podría paralizar las obras ha señalado: "Vamos a intentarlo. La alcaldesa está creando problemas a los vecinos, nosotros vamos a crear a la alcaldesa problemas en Bruselas". González Pons ha defendido que lleguen Fondos Europeos a Castelló, pero a barrios donde hace falta.

Comisión de peticiones en la UE

"Crear un problema para resolverlo con fondos europeos es una actitud inaceptable", señaló Pons, quien ha añadido que "de las cosas más difíciles es explicar en Bruselas que algunos ayuntamientos rompen obras que son bonitas, que están hechas recientemente y que funcionan, para construir una modernor". González Pons se ha reunido este lunes con representantes de la asociación de vecinos, que ha presentado ante la comisión de peticiones de la UE una protesta contra el proyecto, que se verá a la vuelta del verano. González Pons, quien también se ha reunido con los comerciantes de la avenida, ha señalado que los trabajos van a perjudicar mucho a estos porque salen de año y medio de confinamiento y es difícil que puedan aguantar ahora de 9 a 14 meses de obras. Ha calificado de "fraude" el proceso participativo desarrollado con la obra, puesto que, según ha indicado, "se ha impulsado la participación en este proceso de quien no vive ni trabaja en la calle que va a ser peatonalizada" así como que no va a reducirse realmente la emisión de CO2 porque los coches que ya no circularán por el vial lo harán por las laterales.

Por su parte, la presidenta del PP en Castelló Begoña Carrasco, ha señalado que el Ayuntamiento quiere empezar las obras tras el verano, recordando que el consistorio quiere adjudicar proyecto y obra en breve y que solo se ha presentado una UTE al mismo.