El artista castellonense Juan Ripollés califica de «una sorpresa, una barbaridad» y una «animalada» lo sucedido con su mural de la plaza de la Paz. La obra, dedicada al mundo del circo, ha ornamentado durante años la fachada de un edificio del corazón de la capital de la Plana. Sin embargo, para su estupor, ahora aparece cubierto de blanco. «No me han dicho absolutamente nada», lamenta.

Ripo recuerda que «fue idea de Antonio Tirado --entonces alcalde de Castelló-- el hacer un museo al aire libre que formara parte del patrimonio de la ciudad». Un mural de 600 metros que Ripo pintó: «Fue un regalo que hice a la ciudad» a mediados de los 80», añade.

El Ayuntamiento no da explicaciones

Mediterráneo se puso este lunes en contacto con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castelló, Vero Ruiz, para pedir aclaraciones respecto a lo ocurrido. Fuentes de su gabinete señalaron que la actuación la hace o autoriza Urbanismo, a quien remitieron. Desde este departamento, sin embargo, no ofrecieron ninguna explicación al respecto.

Los vecinos repararon las filtraciones

La finca requería unas obras de albañilería debido a los problemas de filtraciones que sufría. «El mural estaba viejo, había que hacer una inversión muy grande y nosotros queríamos que se impermeabilizara debidamente. Finalmente, hemos reparado los agujeros que había en la fachada. Se podía meter un puño. Como no nos daban licencia no podíamos reparar y se fue deteriorando más», añade uno de los vecinos, que indica que «se podía haber hecho más por parte del Ayuntamiento», que hizo dos informes con dos años de diferencia. «Nosotros le dijimos al Ayuntamiento que íbamos a reparar, como se reparó hace años, en que Ripollés se subió y pintó», añade. En aquel entonces, «nosotros reparamos y ellos reconstruyeron el mural, el andamio lo pagamos a medias entre el Ayuntamiento y nosotros. En esta ocasión, sin embargo, el consistorio no ha sido partícipe», aclaran.

«Después de varios años con una respuesta negativa muy agresiva por parte del Ayuntamiento de que no tocáramos y reparáramos nosotros, y que ellos no querían hacerlo. Al final nos tocó a nosotros; después de cuatro años y habiendo sufrido inundaciones cinco o seis pisos nos dieron la licencia», añaden. «De punta a punta del edificio había grietas y el Ayuntamiento no dejaba reparar», añaden que fueron a un abogado y critican que no respondieron en tiempo y forma. «Tuve que atravesar con un destornillador la escayola para que no se cayera toda y son 16 metros de fachada», agrega un afectado.

El artista censura el abandono de su obra

Ripollés no pudo ocultar su malestar censurando el «abandono» al que está siendo sometida su obra. «Soy un hombre de trabajo, silencio y de retiro en mi trabajo», abundó, recordando que no acude a eventos

públicos o actos.

«Toda la obra que tengo en Castelló la encargaron entidades privadas», señaló, recordando que la escultura de las manos la encargó la firma que renovó la avenida de València. Hay que recordar que un vendaval desmanteló la obra monumental y las palomas que debían formar parte de ella no fueron repuestas.