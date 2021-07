El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Castelló autorizó los trabajos en la fachada del edificio de la Plaza de la Paz que han supuesto la desaparición del mural de Ripollés titulado Titiriteros al considerar Cultura que se trataba de una obra de arte efímera en una pared de propiedad privada.

Fuentes municipales señalan que el área de Urbanismo tramitó la licencia de obra tras la petición de la comunidad de propietarios de realizar actuaciones para reparar las filtraciones en dicha fachada. A su vez, Urbanismo pidió un informe técnico a Cultura. Este informe especificó que el mural «se encuentra en una pared de propiedad privada y que, efectivamente, esta ha de ser reparada».

Las pinturas, según Cultura, tenían «una naturaleza efímera por encontrarse en paredes medianeras». De hecho cuatro ya han desaparecido, según fuentes de la concejalía que dirige Vero Ruiz.

Museu al Aire Lliure

El mural estaba incluido en el proyecto de Museu a l’Aire Lliure, impulsado entre 1983 y 1986 por el entonces alcalde Antonio Tirado. El proyecto constaba de 11 murales. Sin embargo, según Cultura, cuatro ya no están: uno ubicado en la calle Enmedio, por reparaciones en la pared medianera, igual que el caso de Titiriteros. Otros tres en la Paz, Enmedio y San Roque, por nuevas construcciones. Con esta información, finalmente, Urbanismo, responsable último de la actuación, concedió el permiso de obras.

No obstante, desde el área de dirige Verònica Ruiz, señalaron que, posteriormente, el MUCC (Museu de la Ciutat de Castelló) documentó fotográficamente el mural para dejar constancia de sus características y composición.

Críticas del PP

Desde el Partido Popular, no obstante, han sido muy críticos. Así, su portavoz adjunto, Sergio Toledo, pidió ayer responsabilidades al gobierno municipal por no controlar el patrimonio cultural y artístico de la ciudad. «El desinterés de la izquierda, permitiendo que se pierda esta monumental obra de Ripollés sin ni siquiera advertir al artista y sin dar la posibilidad de restaurarlo, como se había hecho en otras ocasiones porque directamente se ha tapado, es una muestra más del desgobierno que hay en la ciudad, que no defiende lo que pertenece a todos los castellonenses», declaró el portavoz Popular adjunto Sergio Toledo.