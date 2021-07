Asociaciones de vecinos de Castelló y provincia reprueban el borrado del mural de Ripollés, que formaba parte del Museu al Aire Lliure de la capital de la Plana.

La presidenta del Raval de la Trinitat, Inma Roig, la asociación vecinal próxima a donde estaba ubicada la pintura, señaló: «A mí y a la gente de la asociación nos parece mal, porque un arte no debe ser efímero. Los vecinos tenían que arreglarse sí o sí las filtraciones, pero debería haberse hablado para luego restaurar el cuadro; no taparlo del todo. Ya que la misma comunidad se pagaba la reparación, qué menos que el Ayuntamiento hubiera podido respetar el mural».

Roig se preguntó por qué mientras quitan un mural de Ripollés del centro mantienen, en cambio, «los graffitis que afean fincas céntricas como en la calle Trinidad».

Por su parte, María Madueño, la presidenta de Plaza Constitución y adyacentes, también cercana a la céntrica plaza de la Paz donde está el edificio, lamentó «que la gente no tenga respeto a sus propios artistas de la tierra» «No contar con el artista, no buscar una solución, quitarlo por las buenas, no me ha gustado. Igual como esta, las otras que han desaparecido», señaló. «El Ayuntamiento se debería haberse hecho cargo. Si había que reparar la fachada, que se haga, pero deberían haber buscado otra solución» antes de taparlo».

«Ripollés no es un cualquiera, lo conocen en el mundo entero. ¿Mañana qué quitamos las obras del Provincial o Huerto Sogueros? No me parece ético», abundó. Respecto a la consideración como arte efímero, señaló que «también hicieron así en su día las pinturas rupestres y ahí están. Si fuera un Velázquez, ¿también lo hubieran borrado?».

Una "burrada"

Mientras, Vicky Amores, presidenta de la federación provincial de asociaciones de vecinos de Castellón y de la asociación Plaza Doctor Marañón, consideró «una barbaridad y una burrada» el borrado. «Un artista que nos hace un regalo y que llevaba muchos años allí. No lo entiendo», señaló. «Comprendo al artista que se haya sorprendido y haya dicho que le podrían haber avisado», agregó.

«Da gusto a veces cuando miras un edificio, que hay varios en Castelló, que tienen murales y son bonitos. Y la vista se alegra. No lo entiendo», señaló. «Los vecinos llevaban 4 años con goteras, se lo habían dicho al Ayuntamiento, y Patrimonio no ha hecho mucho caso. Finalmente, se han cansado y lo han arreglado», resumió.

Francisco Cabañero, presidente de la coordinadora vecinal Coasveca, se mostró dividido entre el derecho de los vecinos a tener reparada su fachada y la protección de una obra de arte. «El mural era patrimonio de la ciudad, la gente lo identificaba. Pero si dejas el mural y hay grietas, qué hacemos...», se preguntó el representante vecinal.