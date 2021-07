Una de las brechas digitales que pervive en Castellón es el acceso a un internet de calidad, un déficit que no solo ocurre en el interior despoblado, sino también en las grandes urbes de la costa. El informe recién publicado por el Ministerio de Transformación Digital --para el 2021, actualizado en mayo-- confirma que 27.104 hogares de la provincia no tienen cobertura de banda ancha, lo que implica que sufren interrupciones en la conexión o lentitud, entre otros contratiempos. Contando viviendas y empresas (comercios, oficinas, etc.) suman en conjunto 33.704 inmuebles con internet deficitario --el 18,5%, casi dos de cada diez de la Comunitat--; el 45%, radican en Valencia (82.496); y el 36%, en Alicante (65.708).

El estudio revela, además, que esos edificios se ubican en un total de 8.244 zonas sin cobertura de banda ancha, que sitúan a Castellón como la séptima provincia de España con más puntos de internet de mala calidad. Desde el Ministerio recuerdan que el 90,31% de la provincia cuenta con cobertura de internet más rápida igual o mayor a 100 Mbps (que suelen ofrecer plataformas avanzadas como la fibra óptica), en un porcentaje tres puntos superior a la media estatal y situándose la número 18 de la clasificación por provincias. Mientras, Castellón cuenta con un 95,9% de habitantes (0,8 puntos por encima de la media estatal, la número 15 del ránking nacional) que sufre un servicio de menor velocidad, de al menos 30 Mbps, que no es competitivo para muchos hogares y servicios que utilizan internet vía teléfono, ordenador u otros dispositivos, y que se queda corto. El reto es precisamente llegar a la totalidad y al máximo.

De hecho, el informe del Ministerio --que se sometió a consulta pública con aportaciones de operadores, administraciones, etc.-- es la base para definir qué municipios de España podrán optar a ayudas para mejorar su red.

Los siete municipios más afectados

Siete localidades de Castellón cuentan con más de mil hogares cada una sin cobertura de banda ancha de internet: la mayoría en Vinaròs, Benicarló, Benicàssim, Onda, Burriana, Vila-real, Castelló y, muy de cerca, Borriol (gráfico). Con empresas, la cifra va a más.

De las más de 8.000 zonas con internet deficitario, el grueso, 8.175, son blancas; y 69 grises (en Altura, Arañuel, Ayódar, Barracas, Castellfort, Culla, Herbés, la Mata, Montanejos, Olocau, Portell, la Todolella, El Toro, Vilafranca, Villahermosa, Villanueva de Viver y Vistabella, que engloban 378 edificios, de ellos, 336, viviendas).

La normativa europea fija ayudas para zonas blancas -sin cobertura de redes de velocidad de al menos 30 Mbps (megabits por segundo), ni planes para su dotación en los próximos tres años-, y para las grises -que, aun teniendo cobertura o previsiones de muy alta velocidad en tres años, la proporciona un solo operador y con menos de 100 Mbps--.

En España se han identificado 258.146 zonas elegibles donde hay 1.583.604 hogares y empresas que optarán a las subvenciones. La primera convocatoria del programa UNICO-Banda Ancha, dotado con 250 millones de euros, una inversión histórica en este campo, se publicará próximamente. El Gobierno aspira a la cobertura total a más de 100 Mbps en el 2025.