Son las doce horas del sábado y en la casa-taller de Ripollés en Mas de Flors (Sant Joan de Moró) el silencio que solo rompen los borricos y las gallinas que acompañan al maestro cuando trabaja, esta vez lo supera el sonido peculiar de su teléfono. No para de sonar. «Llevo así toda la semana. He recibido decenas de llamadas, todas son de sentimiento. La gente está indignada al ver que de un plumazo se han cargado el mural de la plaza de la Paz», asegura el autor con mucha pena. «No he tenido contacto con los vecinos, ni con Cultura, ni con Urbanismo. Ha sido una falta total de respeto. Se han comportado como talibanes... Yo les hubiera aconsejado. Se arreglan las grietas y después se repara el mural. Así de sencillo».

Ripollés considera que «la descoordinación ha sido absoluta», pero todavía le fastidia más que desde el área de Cultura se catalogue el Museu a l’Aire Lliure de Castelló como arte efímero. «Eso es una animalada más de la incultura. Es de vergüenza para el mundo cultural oír esa expresión», dice el artista, quien se siente «vilipendiado por Compromís, pero aún me duele más que la alcaldesa no les pare los pies... Cuando hace seis años entró la concejala actual, la felicité. Sin embargo, hasta hoy todavía está por decirme buenos días y creo que represento algo en la ciudad a nivel cultural».

Ahora ha sido el borrado del mural en la plaza de la Paz, pero Ripollés quiere hacer un repaso por el patrimonio que tiene en las calles de Castelló «y así demostraré por qué Compromís me persigue desde el minuto cero».

El conjunto escultórico emplazado en la Huerto Sogueros «se encuentra en unas condiciones deplorables. Me voy triste cada vez que lo veo. Con lo fácil que es reparar y repintar la fibra, además de aplicar un chorro de arena en el bronce. A los areneros les cuesta una mañana hacer ese trabajo. Hice que el menador y el filador sudaran con el agua directa, pero están lamentables. Como es lógico, necesitan un mantenimiento». Y añade: «A veces pienso que sufro una persecución cultural-política, de lo contrario no entiendo nada. Esto es fascismo». De esa escultura «solo he cobrado un tercio porque Jardinería Azahar hizo suspensión de pagos, pero eso es lo de menos. A mí me importa el legado, que se quedará ahí».

Palomas de la paz

La escultura homenaje a las víctimas de la violencia, en la carretera de Almassora a la altura de la ronda Este, «está sin coronar con las tres palomas que han dejado abandonadas en el Tetuán. La obra cedió un día de viento por un fallo del ingeniero al calcular mal la estructura. Pagué de mi bolsillo 50.000 euros para hacer una nueva cimentación, se colocaron las manos y desde entonces no han dicho nada de las palomas. ¿Eso es defender a la ciudadanía? Esta gente manda, pero no gobierna».

Una rotunda afirmación tras la que añade que «la escultura era de 8 metros y 5 toneladas. Iba en la plaza de la Libertad. Ese presupuesto me abonó la empresa que remodeló la avenida de Valencia, que ganó la adjudicación al presentar esta mejora para Castelló, pero yo hice una de 25 metros y 32 toneladas para quedarme a gusto y para satisfacción de mi ciudad. Que quede claro».

Arte en el Tetuán XIV

Precisamente Tetuán XIV, donde desde hace tiempo se ubica la sede central de la Policía Local y la Autonómica, fue el lugar elegido por el artista castellonense para guardar un elenco de esculturas de gran tamaño que viajan de forma itinerante por varias ciudades de Europa, donde las autoridades locales las reclaman como atractivo para sus calles. Ripollés y el entonces edil de Cultura, Miguel Ángel Mulet, pactaron que las esculturas, mientras estuvieran en Castelló, sirvieran para ambientar el parque infantil de seguridad vial y los alrededores del centro para discapacitados en el antiguo cuartel. Pero, para sorpresa de Ripollés, un buen día se encontró con la orden de los actuales responsables de Cultura en el Ayuntamiento para retirar de inmediato todas las obras. No tuvo otro remedio que cumplir las directrices con mucha resignación. "Ya estaba en marcha la persecución fascista", exclama.

El Sanador y el Poeta

Ripollés también es el autor del Sanador, cinco obras que dan la bienvenida a la entrada del Hospital Provincial «por las que no me han pagado absolutamente nada y ahí están», así como del Poeta, sito en la avenida del Rey, delante de Correos. «Esa escultura, como la de Huerto Sogueros, también la encargó Jardinería Azahar y no me pagó. Me la hubiera podido llevar a mi casa, pero soy incapaz de hacerlo». También le encargaron un mural luminoso para la fachada del Auditori con referencia a los Reyes Magos. "Es desmontable y se colocaba al llegar las fiestas de Navidad. Este equipo de gobierno solo lo puso el primer año de su mandato. Desde entonces, nada. Espero que no lo hayan tirado a un vertedero", sentencia con amargura.

Le tildan de ser el artista del PP, «pregonan que me hago rico y tiene gracia la ignorancia. Que pregunten y se informen. Yo no defiendo a ningún partido, defiendo a la sociedad. Ellos solo se aferran al sillón. Tengo contacto con gente de todas las ideologías y lo único que no me gustan son los nacionalismos porque siempre dividen", manifiesta.

Es la hora de la comida. Mas de Flors tampoco se libra de un calor sofocante y eso que las paredes del refugio de Ripo son como antaño, anchas con ese efecto nevera característico. Han pasado más de dos horas de conversación con Ripollés a corazón abierto. El artista recalca para terminar: "Mi casa es una procesión de oenegés que piden ayuda. Se llevan arte y lo rifan para conseguir un dinero que les es muy necesario. Nunca he preguntado si son derechas o de izquierdas y jamás lo haré. Ayudo al fútbol base de Castellón. Me volqué con los dos últimos toreros que ha dado la Escuela de la Diputación para ayudarles... Y muchas cosas más que no hace falta reseñar. No soy de pregonar estas acciones. Eso se hace y no se dice, pero estoy harto de que este grupúsculo trate de vilipendiarme. Castellón merece un respeto y mi legado también». Ripollés se queda con la compañía de unos americanos que han venido expresamente a España para visitarle. Prepara, de sol a sol, varias exposiciones para Europa y está a la espera de que acabe la pandemia para viajar a China, donde siempre le esperan con los brazos abiertos.