La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha augurado que la Comunitat Valenciana alcanzará la inmunidad de grupo antes de aplicar el pasaporte covid en establecimientos como restaurantes u ocio nocturno, ya que cree que es una medida que debe ser homogénea para toda España al cambiar el uso de este certificado que sirve para viajar por Europa.

También el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado que la puesta en marcha de este pasaporte en otros espacios "no es oportuna" hasta que no se haya garantizado la vacunación de todas las personas, por una cuestión de "equidad e igualdad" y porque considera que hay que analizarlo de manera serena, tranquila y "viendo exactamente todas las fortalezas y debilidades".

Así lo han afirmado, a preguntas de los periodistas en sendos actos en València y Alicante, sobre la posibilidad de aplicar el certificado en la Comunitat al igual que otras autonomías como Galicia o Canarias.

Rango de ley

Barceló ha hecho hincapié en que esta medida debe tener rango de ley para garantizar la seguridad jurídica y que nadie la pueda impugnar, dado que "siempre tendrá una contestación" porque obligaría a contar con la vacunación completa para entrar a un local. "Pero todos sabemos que personas con pauta han contraído covid; aunque no grave, pero pueden contagiar", ha remarcado.

Aunque ha asegurado que es una posibilidad que ni le gusta ni le deja de gustar, ha reconocido que "al final, es un certificado que lo que hace es discriminar el acceso a personas no vacunadas", además de recordar que hay que mantener las medidas sanitarias porque "el COVID no se ha ido". "Tenemos que seguir siendo conscientes y acabar con esto, y la única manera es evitar la transmisión", ha alentado.

Por tanto, la consellera ha reiterado que es una medida que "corresponde al Gobierno" y ha garantizado que la Generalitat se mantendrá a la espera para saber "a qué otras actividades afectaría o cómo podría ser utilizado". "No se va a implantar --ha incidido-- porque estamos a la espera de que el Ministerio lo regule de una manera que nos dé todas garantías jurídica".

Puig, en la misma línea, ha explicado que no le parece "correcto" limitar el acceso o la "libertad" de las personas en función de la vacunación. "En cualquier caso, hasta que no podamos garantizar a todas las personas la posibilidad de vacunarse, pensamos que no es oportuno, ya que hay que verlo desde una perspectiva de equidad y de igualdad de las personas", ha aseverado.

Dicho esto, ha reconocido que "podría ser una opción" cuando se garantice la vacunación a todos los valencianos y que la Generalitat lo estudia "desde el punto de vista legal y ético para poder sacar adelante una medida de estas características". Ha destacado además que este pasaporte daría más seguridad y garantizaría una libre movilidad y un mejor funcionamiento de todos los servicios públicos y privados.

"Cierta estabilización" de contagios

Sobre la evolución del virus en la Comunitat, el presidente ha resaltado que "parece que podríamos hablar de una cierta estabilización de los casos" aunque evalúan la situación "con la máxima prudencia". "En cualquier caso, esta ola tiene unas características bastante diferentes a las anteriores: hay menores fallecimientos y hospitalizaciones, pero continúa siendo muy preocupante", ha recordado.

Aunque "desgraciadamente" hubo que endurecer las restricciones, ha mostrado su confianza en que medidas como la reducción de aforos o reuniones tengan un resultado positivo "como en el pasado". "Gracias a que hicimos un gran esfuerzo en los primeros meses de este año estamos aún en estas condiciones y la pandemia no está teniendo peores resultados para la Comunitat", ha dicho apelando a la corresponsabilidad.

Puig también ha defendido la región como destino turístico seguro y ha asegurado que "los actos que distorsionan la imagen de la Comunitat son minoritarios", aunque sí ha lamentado que "hacen mucho daño reputacional". "Hay que hacer las cosas bien (...). Tenemos que generar la máxima confianza a las personas que van a venir durante estas próximas semanas", ha recalcado.

Y ha vuelto a marcar como objetivo agilizar la vacunación "al máximo" y "como se está haciendo" al contar con 400.000 dosis adicionales de Moderna, tras el inicio de la inmunización de los veinteañeros.

Como titular de Sanidad, Barceló ha coincidido en que hay "cierta contención y ralentización" de los contagios entre los valencianos y ha confiado en que esta situación se mantendrá. Ha destacado que la ocupación de las UCI está por debajo de la media nacional, ligeramente por encima del 10% y con rotación de entradas y salidas, que no hay un crecimiento exponencial de ingresos hospitalarios y que la "presión asistencial" sobre la atención primaria se mantiene.