Nerviosismo y gran incertidumbre genera la vacunación contra el coronavirus en las embarazadas. «He recibido el mensaje para ir a vacunarme y no sé qué hacer, quiero antes hablar con mi matrona», señala una gestante castellonense. Y es que el hecho de que, en un primer momento, y hasta el mes de mayo, estas mujeres quedaran excluidas de la inmunización, porque no había estudios científicos que la avalaran ha generado gran confusión.

Tal es así que se calcula que solo dos de cada diez ha recibido el pinchazo, un asunto que preocupa y mucho debido al incremento de embarazadas ingresadas por covid e incluso al fallecimiento de una de ellas en Murcia hace varios días. De ahí que expertos y sanitarios lancen un llamamiento a la vacunación de las gestantes.

Actualmente, un total de 11 mujeres embarazadas se encuentran ingresadas en hospitales de la Comunitat Valenciana a causa del virus, de las que dos están en la unidad de cuidados intensivos.

Para concienciar sobre la vacunación y resolver dudas, el jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General de Castelló, Juan Antonio Serrano, responde un cuestionario a 'Mediterráneo'.

1. ¿Es importante que las mujeres embarazadas se vacunen frente al virus?

Por supuesto. El colectivo de gestantes no es inmune a la infección y patología producida por el SARS-Cov2, de hecho, durante la gestación dicha infección se asocia a un curso de la enfermedad más grave (mayor número de complicaciones en la embarazada y resultados perinatales peores).

Por dicho motivo, junto a la experiencia acumulada durante los meses de vacunación en los que se está mostrando una gran efectividad en la prevención de la infección grave y muertes por COVID, en la actualidad podemos afirmar que:

- Las vacunas recomendadas durante la gestación son aquellas basadas en ingeniería ARNm (Pfizer y Moderna)

- La vacunación de gestantes es importante para prevenir la enfermedad COVID.

- La vacunación es segura (según la información que se dispone y la experiencia acumulada)

- La vacunación es administrable preconcepcionalmente, en cualquier momento de la gestación y durante la lactancia (incluso se ha demostrado el paso de anticuerpos neutralizantes al recién nacido a través de la leche materna. Estos puntos quedan reflejados en los comunicados de múltiples sociedades científicas nacionales e internacionales: CDC, AEP, etc., con la única salvedad de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), que recomienda la vacunación de gestantes a partir de la semana 20)

2. ¿Son seguras las vacunas existentes contra el virus para las gestantes?

Recientemente han sido publicado los resultados preliminares del registro de vigilancia epidemiológica V-safe (EEUU) sobre más de 36000 gestantes vacunadas frente a COVID-19 con vacunas ARN m (Pfizer y Moderna, que son las que acumulan más evidencia científica), objetivándose que las vacunas han presentado un perfil de reactogenicidad equiparable al de la población no gestante. Por otra parte, unas 4000 embarazadas se sometieron a seguimiento, de las cuales, el 86,1% finalizaron su embarazo sin complicaciones frente a un 13,9% que presentaron pérdida del mismo, datos acordes con los de la población no gestante.

Por tanto, podemos concluir que la experiencia acumulada avala la seguridad de las vacunación en gestantes, no mostrando señales de alerta en aspectos relacionados con la propia gestación ni con los recién nacidos.

3. ¿Son reacias las mujeres embarazadas a vacunarse?

Siento ser poco aclarador en este aspecto. Sinceramente, en nuestro Servicio no hemos notado reticencias significativas al respecto, si bien es cierto, como Ud. sabe, la vacunación depende de los centros de atención primaria y las matronas a ellos asignadas.

Debo añadir que no hemos recibido notificación alguna de nuestro/as compañeros/as matronos/as de dificultades para vacunar a la población gestante a la que atienden.

4. ¿Han tenido recientemente alguna mujer embarazada hospitalizada en el General?

En la actualidad no existe ninguna gestante ingresada, pero no es rara la presencia de alguna paciente por cuadro respiratorio covid. En nuestra experiencia, la evolución del embarazo siempre ha estado condicionada por la evolución de la enfermedad a nivel materno y no por complicaciones inducidas sobre el feto.

5. ¿Transmiten los anticuerpos a sus futuros bebés?

Sí. Como ya he comentado anteriormente, parte de los anticuerpos generados por la vacunación se transfieren al feto (a través de la placenta) y al lactante a través de la leche, aunque todavía no está aclarado la duración y el grado de protección transferida.