INDUSTRIA: Ir de la mano del azulejo para que el reto energético sea realista

Los desafíos que debe afrontar el sector de la cerámica en materia energética y de sostenibilidad fueron objeto de atención del jefe del Consell. «La Generalitat está y estará al lado del azulejo, en Madrid y en Bruselas, con tres objetivos: combatir la competencia desleal de otros mercados, reducir el impacto de la reforma fiscal verde europea y lograr una transición justa y un calendario realista en la reducción de emisiones», comentó.

A este respecto añadió que defender los intereses de Castellón «exige mantener la competitividad global de nuestra industria cerámica», y en el caso de la provincia defendió que, en «esta era de exaltación de lo nuevo, también conviene valorar lo de siempre. Digo esto porque la transformación de nuestro modelo productivo no pasa por empezar desde cero. Pasa por hacer mejor todo aquello que ya sabemos hacer. Y porque, en economía, ser maduro no significa estar obsoleto».

TURISMO: Una pandemia que evidencia todas las fortalezas de costa e interior

Las restricciones y las limitaciones a la movilidad para atajar el incremento de casos de covid han afectado de manera especial al turismo. Aún así, en su discurso mencionó que la pandemia «ha realzado la fortaleza de este sector en Castellón: en la costa , con su atractivo entre el público nacional y en el interior, donde se han evidenciado todas las oportunidades». Los empresarios de estas actividades «van a contar con todo el apoyo público para hacer su transición», con medidas como las del plan Resistir o el programa de Bono Viatge, «que ha funcionado muy bien en la provincia», así como el plan de ayudas de 11 millones de euros para grandes hoteles. También hizo especial referencia a que ayer fue aprobada la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino de los fondos Next Generation, «que supondrá más de 130 millones para la Comunitat Valenciana en tres años». El objetivo marcado es la mejora de su transformación digital y sostenible.

AGRICULTURA: Reforzar la investigación para la lucha contra la plaga del ‘cotonet’

«Hay un sector agroalimentario fuerte, pero tenemos los pies de barro», reconoció Puig. Uno de los temas que más preocupan es la plaga del cotonet. «Quiero trasladarles nuestra máxima determinación con esta problemática por la vía del presupuesto, con la inversión constante en sanidad vegetal que este año es de 26 millones de euros, la mayor de España; y también por la vía del conocimiento». Anunció que la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) «acaba de aprobar una ayuda de 500.000 euros a un proyecto para nuevos tratamientos fitosanitarios contra el cotonet, que implica a todo el sistema innovador: la universidad, centros tecnológicos y empresas del sector. Hizo referencia a los intereses del campo valenciano ante Bruselas, «con avances como las inspecciones de plagas y fitosanitarios en origen o el observatorio de precios». Pese a ello exige la reciprocidad legal, laboral y fitosanitaria a todo aquello que se importa hacia Europa.

INFRAESTRUCTURAS: Nuevo paso para el Corredor y la diversificación en el aeropuerto

La mejora de las infraestructuras en Castellón es una demanda constante a lo largo de su devenir histórico. El president recordó la lucha en el siglo XIX por el puerto como vía de exportaciones, mientras que ahora hay caminos trazados tanto por tierra como por aire. En lo referente al corredor ferroviario mediterráneo, expresó que este año «los avances hablan por sí solos, con la licitación de las obras para el cambio de ancho de vía entre Castelló y Tarragona». También desgranó las actuaciones que se impulsan en el aeropuerto, con la construcción de la nueva plataforma industrial a lo largo de este año, además de «un nuevo hangar para impartir, desde este septiembre, un ciclo de formación profesional de mantenimiento de aeronaves», a lo que se une «la diversificación hacia al sector logístico y aeronáutico que estamos proyectando». Puig hizo referencia al estreno, ayer de la nueva ruta con Sevilla.

DESPOBLACIÓN: Vallibona será pionera en el plan contra la exclusión financiera

La instalación de cajeros automáticos en aquellos municipios en riesgo de despoblación es uno de los planes estelares del Consell contra la exclusión financiera. En este sentido, avanzó que en la localidad de Vallibona, «dentro de pocos días, abrirá el primero de estos cajeros». Abrirá el camino de un total de 135 terminales para 124 poblaciones que se habían quedado sin servicio bancario.

Dentro de las iniciativas para reducir la brecha entre la costa y el interior hizo referencia a la apertura, «este mes, del programa Itinerant con autónomos en ruta que acercan a cada ciudadano servicios no disponibles en todos los pueblos: de la fisioterapia a la carpintería. La primera prueba en el Alto Palancia ha sido un éxito y se va a extender a Valencia y Alicante», comentó. Otros planes son los Reviu, con la incorporación de familias que permiten el mantenimiento de colegios, o ayuda en el acceso a vivienda para jóvenes en pueblos pequeños, con 2,4 millones.

DESCENTRALIZACIÓN: Primeras muestras del reparto de los servicios de la Administración

Ximo Puig defendió la semana pasada en Madrid la defensa de una Administración más descentralizada. Como ejemplo, ayer expuso el caso de la sede del Instituto Oceanográfico Nacional. «¿Por qué tiene que estar en Madrid, que no tiene mar, y no puede estar en sitios como Castelló o Vigo?», preguntó. Según el president, «esa mirada sensible con la diversidad y las periferias que pedimos para España es la que practicamos en la Comunitat. Por eso en esta legislatura hemos descentralizado aquí la Agenda Valenciana Antidespoblament y ubicaremos en Castelló, como sede fija, el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana». En el turno de preguntas se le solicitó que la provincia pueda acoger la sede de la Conselleria de Industria. En este caso afirmó que habría «un problema de reubicación de empleados públicos, pero la voluntad de que la acción de gobierno llegue a todo el territorio es total», como en las novedades relacionadas con la innovación.