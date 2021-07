Viernes, 30 de julio

-En el Fnac de la Salera de Castelló, a las 17.00 horas. Cita literaria con el escritor José Manuel Aspas, que firmará ejemplares de su obra Avaritia, una novela negra que narra la historia de David Rubio, un amable y carismático dueño de restaurante, pero también un ladrón de arte por encargo cuyo último robo desatará terribles consecuencias. La entrada es gratuita.

-En la Casa de la Cultura de Vilafranca, a las 18.00 horas. Como parte del Festival de Música 775, tocarán Marc y Sofía Monfort, un flautista y una pianista instruidos en Castelló, que interpretarán piezas como Sonata per a piano KV. 333, de Mozart, o Rapsòdia per a piano op. 79 n. 2, de Brahms. La entrada es gratuita.

-En el Espai de la Música Mestre Vila de Benicàssim, a las 19.00 horas. Laura Miñarro, Vicent Adell y Teresa J. Sánchez conforman la compañía Rodamons Teatre, que representará la obra Petiteses, un viaje soñado donde el público encontrará baile, juego e imaginación. En la obra se tocarán instrumentos antiguos, reciclados y tradicionales. La entrada es gratuita.

-En el Teatre Municipal Francesc Tàrrega de Benicàssim, a las 20.00 horas. Se proyectará Expediente Warren: Obligado por el demonio (Michael Chaves, 2021), la tercera entrega de la famosa saga de terror protagonizada por los infalibles Vera Farmiga y Patrick Wilson. Esta película, a diferencia de las dos anteriores, no está dirigida por James Wan, sino por Michael Chaves, director de La llorona (2019).

-En el Pinar del Grau de Castelló, a las 21.45 horas. Los Concerts del Pinar acogen a las bandas Dorian y Cuchillas. En los seis álbumes de estudio que Dorian tiene publicados, su sonido mezcla de una forma muy personal el new wave, la música electrónica y el indie rock. Cuchillas es un grupo zaragozano con raíces multiculturales y un sonido indie rock. La entrada cuesta 24 euros.

-En la Plaza de toros de Vinaròs, a las 22.00 horas. El II Festival Vinaròs Arts Escèniques aún continúa, y este viernes trae a la compañía teatral La Fura dels Baus, que tocará Cants de la dona líquida. Este espectáculo se ha representado previamente en Moscú y Siracusa, y hará su primera representación en España en la localidad castellonense. La entrada cuesta 15 euros.

-En el Patio de Armas del Castillo de Peñíscola, a las 22.30 horas. El Festival de Música Antiga i Barroca de Peñíscola presenta al grupo de música clásica Euskal Barrokensemble y a su Concerto per liuto, en el que se escucharán composiciones de Vivaldi, Haydn, Bach y Couperin. La entrada cuesta 12 euros.

Sábado, 31 de julio

-En el Espai de la Música Mestre Vila de Benicàssim, a las 19.00 horas. Llega la I Muestra de Teatro Amateur de Benicàssim. El sábado se interpretará Hay que purgar a Totó, una descabellada y brillante farsa conyugal donde un fabricante de orinales aspira a conseguir el contrato del siglo: suministrar su material al ejército. Los ardides que usa para despachar el negocio le depararán una tropa de sorpresas. La entrada es gratuita.

-En el Palau de Congressos de Peñíscola, a las 19.30 horas. El Festival de Música Antiga i Barroca de Peñíscola incorpora a la compañía Claroscuro Teatro. Interpretarán La increíble historia de Juan Latino, una zarzuela barroca sobre personajes del siglo XVI. Obra pensada para públicos mayores de 6 años, la música de esta zarzuela está seleccionada para corresponder con la "teoría de los afectos" típica del Siglo de Oro. La entrada es gratuita.

-En el Pinar del Grau de Castelló, a las 20.30 horas. Los Concerts del Pinar serán el escenario de la banda española de reggae y dancehall Green Valley, el grupo de ska, rocksteady y early reggae Bandits y la formación de reggae, dancehall y soca sound Youthical Vybz. La entrada cuesta 16 euros.

-En el Recinto de Conciertos de Benicàssim, a las 22.00 horas. Luce Benicàssim presenta a Rozalén, una cantautora y compositora española con dos discos de platino y otros dos de oro. En 2018 fue nominada a un Grammy Latino en las categorías de "mejor álbum del año" y "canción del año" por La puerta violeta, de su álbum Cuando el río suena. La entrada cuesta entre 33 y 47 euros.

-En la Plaça Mossén Baltasar Gallén de Llucena, a las 22.00 horas. Se proyectará la película Cosas a fer abans de morir (2020), ópera prima de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens. Este drama-comedia trata de un grupo de amigos treintañeros que deberán cumplir la última voluntad de Sam, el más joven de ellos. "Es un canto a la amistad sincera y festiva, a pesar de los envites crueles de la vida", comenta Alfonso Rivera, de Cineuropa.

-En el Centre Natura de Vila-real, a las 22.00 horas. Se celebra el ciclo musical Auditiva, cuyo protagonista del sábado será OnKi Xin, cantante del grupo aragonés hardcore El Corazón del Sapo. Su música combina el rock, el rap, el new wave, el dance y la poesía "para la revuelta". La entrada es gratuita.

-En el Patio de Armas del Castillo de Peñíscola, a las 22.30 horas. El Festival de Música Antiga i Barroca de Peñíscola da la bienvenida al Cor de cambra Ad Libitum, de l’Escola Coral Veus Juntes. Este coro obtuvo el premio del público en los III Premis Carles Santos de la Música 2020. El sábado cantarán Et caelo et in terra. La entrada cuesta 12 euros.

Domingo, 1 de agosto

-En la Casa de la Cultura de Vilafanca, a las 12.00 horas. Rubén Prades y Karla Martínez tocarán en el Festival de Música 775. Rubén ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica de Pamplona y ha realizado giras y grabaciones con otras agrupaciones. Karla Martínez es una pianista reconocida internacionalmente. La entrada es gratuita.

-En el Parador de Festes de Vilafranca, a las 19.00 horas. Prosigue el Festival de Música 775 con la actuación de Spanish Brass, un quinteto con más de tres décadas de trayectoria en la música de cámara. En 2020 el grupo recibió el Premio Nacional de Música, otorgado por el Ministerio de Cultura. La entrada es gratuita.

-En el CEIP Carme Martín de Artana, a las 20.00 horas. El Ídol Festival contará con Noa Vera y Quartet Guitarras Concords. El Ídol es el V Festival Internacional de Músiques del Mòn, organizado en el municipio castellonense de Artana. La entrada es gratuita.

-En el Pinar del Grau de Castelló, a las 21.15 horas. El espectáculo del domingo en los Concerts del Pinar lo protagonizarán el grupo español de rock M-Clan, la cantante y compositora londinense de indie rock Nadia Sheikh y la banda de rock The Black Beat. La entrada cuesta 24 euros.

-En El Xiringuito de Alcossebre, a las 21.30 horas. Tocará el grupo rumbero sevillano Cuerda Pa Rato, especializado en amenizar las tardes en las terrazas de la provincia. La entrada es gratuita.

-En el Patio de Armas del Castillo de Peñíscola, a las 22.30 horas. Otra velada del Festival de Música Antiga i Barroca de Peñíscola. Actuará Ensemble Alfonsí, ganadores del premio al mejor disco de recuperación patrimonial en los III Premis Carles Santos de la Música 2020. Tocarán Instrumentos para loar a Santa María. La entrada cuesta 12 euros.