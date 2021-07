Si quieres lucir un tatuaje único y atractivo, pero te dan pánico las agujas, los tatuajes temporales o semipermanentes son tu oportunidad para este verano y puedes disfrutarlos de una manera muy económica.

A su vez, son una excelente idea si aún no llevas ninguno ante la indecisión de no saber qué hacerte, pues con estos tatuajes temporales puedes experimentar cómo quedaría y, al durar solo de forma temporal, no debes preocuparte de que este sea para toda la vida.

Más resistentes

Más allá de un simple sticker infantil, los tatuajes temporales son totalmente profesionales y sus resultados son una fiel reproducción de cómo quedaría uno real. Así, no se deben confundir con los tatuajes de calcomanía o los de pegatina que se solían usar de más pequeños.

Por ello, aunque su aplicación o materiales sean muy parecidos, el desarrollo de estos productos es distinto, ya que las tintas y los adhesivos en los tatuajes temporales tienen mayor calidad que las propias calcomanías, pues los tatuajes temporales permiten que duren más en la piel, siendo resistentes al agua o al roce. Por lo que no debes preocuparte de ir a la playa o a la piscina con ellos.

Sin duda, los tatuajes temporales adhesivos son los más seguros, pues a su vez la tinta no se aplica de forma directa con la piel, sino únicamente el adhesivo que implantan los profesionales.

Su duración

Pero, ¿cuánto duran estos tatuajes temporales? Esta es una pregunta muy recurrente entre aquellos que piensan en hacerse uno. La respuesta es entre los 3 y 5 días, pero incluso pueden durar semanas. Todo depende del tamaño del tatuaje, grosor de las líneas y el tipo de piel, y sobre todo en qué centro de tatuajes y con qué profesional se ha confiado.

Las más famosas

Sin duda, esta atrevida opción es fantástica para fotos artísticas o lucir outfits realmente llamativos en los festivales de música. Distintas formas y colores podrán decorar cualquier parte de tu cuerpo.

Incluso, la 'instagrammer' y artista taiwanesa John Yuyi, conquistó las redes sociales quien se hizo en la cara su propio tatuaje temporal siendo totalmente tendencia. Tanta fue su repercusión que hizo una campaña con Gucci.

Opciones

Hay varias opciones, pero la más conocida son los tatuajes de henna. Esta se trata de un tipo de tattoo temporal indoloro muy conocido y popular en Marruecos y otras zonas del sur de Asia. Las mujeres de ese país se decoran sus manos y pies con motivo de grandes celebraciones.

A través de la tintura de la henna que procede de una planta que se mezcla con limón y aceites para darle forma, y dicha planta se puede usar en piel, uñas y cabello.