La vacunación masiva contra el coronavirus, en la que España se sitúa a la cabeza de los países más poblados en porcentaje de habitantes con pauta completa, persigue ganar la batalla al covid-19 que ha provocado miles de fallecidos y una crisis económica y social sin precedentes. De todos modos, los expertos piden cautela y aseguran que erradicar el covid será más que complicado, por lo que el objetivo pasa por convertirlo, gracias a la inmunización, en una especie de gripe estacional.

«Debemos aprender a convivir con el virus, es un poco exagerado, pero se trata de convertirlo en una gripe, una enfermedad que se da todos los años, que también provoca muertes, pero unos límites aceptados socialmente», explica Jaime Pérez, miembro de la Asociación Española de Vacunología. Según este experto, el objetivo es que la vacunación disminuya la gravedad de los casos para que la pandemia derive en una situación epidemiológica con la que se pueda convivir y retomar la normalidad de antaño.

Por tanto, todo parece indicar que este virus llegó para quedarse, aunque su afección pueda ser más leve y convertirse en un simple resfriado como ya ocurre ahora en la mayoría de jóvenes infectados, que son prácticamente asintomáticos. «Eliminar o erradicar el coronavirus, como ocurre, por ejemplo, con el sarampión es casi imposible. En este caso, se busca tener el máximo porcentaje de población protegida», subraya Pérez.

En este sentido, como ya informó Mediterráneo, con el estallido de la quinta ola motivado en parte por la irrupción de la variante delta, que resulta mucho más contagiosa, los expertos ya elevan el porcentaje de población protegida frente al virus para lograr la ansiada inmunidad de grupo. Esta se había fijado en un 70%, lo que en Castellón supondría unas 480.000 personas con pauta completa, pero ahora se aboga porque ronde el 90%.

Las previsiones del Gobierno central eran conseguirla el 17 de agosto, dentro de poco más de 15 días, mientras que el Consell, más cauto, fijó el 9 de octubre para alcanzarla. Si el ritmo de vacunación sigue así y aumenta, como está previsto, la llegada de dosis, sí se podrían cumplir las previsiones de la Generalitat al respecto.

Actualmente, Castellón cuenta con más de 315.000 personas con la pauta completa, la mayoría de ellas mayores de 40 años.

De todos modos, los expertos se muestran prudentes a la hora de pronosticar qué ocurrirá en los próximos meses, ya avisaron de la amenaza de una quinta ola como la que se está ahora viviendo, aunque muchos tampoco llegaron a augurar una explosión de contagios como la sucedida. «Es complicado saber qué va a ocurrir en los próximos meses, pero esperamos que lleguen más vacunas para poder completar este verano la inmunización de los jóvenes, porque de ella dependerá el otoño e invierno que podamos tener», destaca. «Si la cobertura vacunal en los grupos de menor edad es del 90% como estamos viendo en los mayores y si no hay nuevas variantes que escapan de la eficacia de las vacunas, la situación puede ser buena, pero siempre debemos estar vigilantes», apunta Pérez.

Además, las autoridades sanitarias todavía no han decidido si será necesario poner una tercera dosis de recuerdo para evitar reinfecciones en los grupos más vulnerables, como personas mayores y enfermos crónicos, si hay una pérdida de anticuerpos.

Las medidas de protección para prevenir las infecciones por coronavirus, especialmente, el uso generalizado de la mascarilla y la higiene de manos, así como la vacunación de los mayores de 64 años, son los principales factores que explican el hecho de que este pasado invierno, época del año donde se concentran los episodios agudos de la gripe, los casos fueron prácticamente anecdóticos. Esta coyuntura choca con ejercicios pasados donde en enero y febrero se producían importante picos de infección y un incremento en los ingresos.

Los beneficios de la dosis contra la gripe para proteger del covid-19

Varios estudios han analizado si la vacuna contra la gripe puede proteger frente a otros virus respiratorios como el covid-19 llegando a concluir que así es. Así lo sugiere un nuevo estudio presentado recientemente en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, que señala que la vacuna anual contra la gripe reduce el riesgo de accidente cerebrovascular, sepsis y trombosis venosa profunda en pacientes con covid-19.

Un análisis de datos de pacientes de todo el mundo muestra que los pacientes con coronavirus que habían sido vacunados contra la gripe también tenían menos probabilidades de visitar el departamento de emergencias y ser admitidos en la unidad de cuidados intensivos (UCI). El estudio, que es un análisis retrospectivo de datos sobre decenas de miles de pacientes de todo el mundo, examinó los registros médicos electrónicos de 70 millones de pacientes para identificar dos grupos de 37.377 pacientes de países como EEUU, Reino Unido, Alemania o Italia.

No se sabe exactamente cómo la vacuna contra la gripe brinda protección contra el covid, pero la mayoría de las teorías se centran en que estimula el sistema inmunológico innato, las defensas «generales» con las que nacemos y que no se adaptan a ninguna patología en particular.