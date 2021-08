La directora de la Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant) con sede en Castellón, Jeanette Segarra, anuncia un importante avance en la lucha contra la exclusión financiera para este mismo mes de agosto. Explica que los municipios de interior merecen tener servicios similares al resto, como una cuestión de justicia. Encontrar el equilibrio territorial es el objetivo de la Estrategia Avant 2030. Con Segarra Mediterráneo analiza algunos de los proyectos en los que está trabajando la Agenda, como Reviu o Itinerant, y avanza algunos nuevos.

--Uno de los proyectos más exitosos de la Agenda es el proyecto Reviu, para que personas y familias se instalen en municipios con riesgo de despoblación

--Este programa nace del conocimiento del territorio. Cuando empezamos a pisar los pueblos nos damos cuenta de un problema fundamental, el cierre de negocios viables, pequeños comercios como son los bares, el horno. Nos dimos cuenta que faltaba el relevo generacional, consecuencia del envejecimiento de la población. Empezamos a pensar en cómo intentar que estos pequeños negocios no cerraran. Comenzamos en Castellón en plan piloto a buscar familias interesadas. Y ha sido un éxito. Empezó en 2020. Inicialmente se adhirieron 7 municipios. A día de hoy hay 12 familias instaladas en la provincia de Castellón, con un total de 50 personas. Participan Almedíjar, Algimia de Almonacid, Vall d'Almonacid, Matet, Cinctorres, Cirat, Argelita, la Torre Endoménec, y Serra d'Engalceran. Este año se ha ampliado a Valencia y Alicante se han adherido 170 municipios con más de 3.000 personas interesadas de toda la geografía, desde Suramérica al norte de Europa, Islas Canarias, en interés de venir a la Comunitat. Estamos buscando oportunidades en el pueblo para que se integren y ayudemos a que no se cierren las escuelas (se ha conseguido en Almedíjar, la Vall d'Almonacid y Cirat) y contribuyen a mantener abiertos negocios que dan mucha vida. Ha sido un éxito. Hay interés y demanda. Aquí ganamos todos, el que viene y los pueblos. El problema que nos estamos encontrando es la falta de vivienda.

--¿Se va a ampliar el número de municipios?

--Sí. Queremos que los ayuntamientos vayan adhiriéndose.

--Es un reto importante que la gente se quede en el territorio, porque otras veces ha habido proyectos similares y la gente al cabo de un año se lo ha dejado.

--Nosotros siempre buscamos que el perfil de familia Reviu, que no desconozca ese entorno laboral. Si vienen del mundo rural, la experiencia es más facilitadora, que realmente quieran estar ahí. El seguimiento para que estas familias se integren es muy importante. Para que la adaptación y la acogida sea como se merecen. Tienen asesoramiento y proximidad de la administración autonómica, de la Generalitat y la FVMP y local. El sentirse acompañado es fundamental. Intentamos que se consolide el proyecto. Y aportamos seguridad y acompañamiento.

--Habla de problema de acceso a la vivienda ¿en qué líneas se está trabajando desde la Generalitat?

--Esta dirección general hacía falta, porque haces que todas las consellerias tengan sensibilidad y empatía a mirar de forma rural, porque la problemática no tiene nada que ver con las ciudades. El interior de Castellón, Valencia y Alicante tienen una problemática distinta, aunque los 3 tengan falta de vivienda para la gente joven que quiera ir allí. En Castellón la gente mantiene la vivienda como segunda residencia; en Valencia nos encontramos en zonas como la Vall d' Albaida muchas casas abandonadas donde se ha perdido incluso el hilo conductor sobre qué familia; en Alicante encuentras viviendas carísimas a la venta porque hay un mercado europeo dispuesto a pagar lo que la gente del territorio no está dispuesta o no puede. Nos hemos sentado con el conseller de Vivienda, que ha mostrado una sensibilidad enorme y lo conoce. Hemos empezado este año con ayudas de la Conselleria a gente joven menor de 35 años que quiera adquirir una vivienda en poblaciones de menos de 5.000 habitantes; Recuperem Llars, donde los ayuntamientos pequeños tienen posibilidad de comprar viviendas ayudados y financiados por la Conselleria para rehabilitarlas y hacerlas viviendas de alquiler social y ayudas a la rehabilitación.

--¿Se ha traducido la pandemia en un aumento de población en el interior?

--Sí. La semana pasada estuvo el alcalde de Xodos aquí y nos dijo que en muchos años no había visto la compra de 4 viviendas en un mes. Uno de los motivos es que había llegado la fibra, y el que en Atzeneta hayamos hecho que se pueda continuar la ESO más allá del sexto de Primaria y no tengan que ir al instituto de Vall d'Alba, a las líneas de vivienda... Lentamente van dando su fruto. Y este CRA de Atzeneta, superará los 200 alumnos cuando antes tenía 120-130.

--¿Ha habido una mejora de servicios coincidiendo con el covid?

--Mejora sí, pero no debido al covid. Los alcaldes del interior merecen todo el apoyo. Hemos estado continuamente en contacto con ellos conociendo sus problemáticas y necesidades. Esta dirección lo permite. Hemos intentado que se sintieran acompañados. No todos los pueblos pueden tener de todo, pero sí tener todos los servicios a su alcance. Y lo hemos conseguido, gracias a nuestra voluntad de articular y al compromiso firme de los alcaldes con sus pueblos.

--Ha hablado de la fibra. Precisamente esta semana hemos publicado que hay más de 8.200 zonas de sombra y grises en la provincia, donde no hay internet de calidad. ¿Qué acciones se están llevando a cabo?

--Sabemos que hay problemas y hay mejorar, pero este año, en la Casa dels Caragols cuando se dieron a conocer los programas de ayudas para los planes de extensión de banda ancha (PEBA) que tiene el Estado. Esta vez, con Ibérica de Redes en la provincia de Castellón. Estas operadoras han actuado en territorios del interior porque lo han encontrado atractivo y porque ha habido una subvención. Se adjudicarán en el segundo semestre 250 millones de euros, el doble que el año pasado para toda España para que las operadoras puedan optar. Se creó un observatorio para contrastar los datos de zonas blancas y grises del Ministerio y la Generalitat para determinar las zonas de actuación. Nosotros daremos a conocer estos planes y haremos lo mismo. Intentaremos que el año que viene sea el máximo posible y que en 2023 ninguna zona no tenga esa accesibilidad incorrecta. Hemos estado trabajando de forma coordinada con la dirección general de Brecha Digital y la Agenda Avant, con una encuesta a alcaldes y yendo ingenieros 'in situ'. Por otro lado estamos trabajando para combatir la brecha digital generacional, con de julio a noviembre con cursos de alfabetización digital en pueblos Avant. La digitalización tiene que ser una aliada, no un problema. Porque por mucha fibra si no formamos a la población la brecha social se agrandará.

--Otro proyecto, el Itinerant, puesto este año en marcha, ¿cómo está siendo la acogida?

--Comenzamos por Castellón, en el Alto Palancia. Son 25 pueblos los que se han adherido. El objetivo es coordinar una ruta de profesionales autónomos itinerantes para prestar servicios básicos necesarios en los diferentes municipios a precios competitivos. Fisioterapia, veterinaria, climatización y refrigeración, podólogo, carnicero, carpintero, informático... Ayudas a profesionales a tener un mercado y facilitas el acceso al pueblo a servicios profesionales. Tras la encuesta a profesionales y ayuntamientos ha sido muy positiva. De hecho, salieron necesidades que al principio no salieron y ahora se estudiará en septiembre para ampliar algunas de ellas, como mantenimiento o limpieza de casas. Además, se ampliará a Valencia y Alicante. Aquí te das cuenta de la importancia para articular este tipo de iniciativas de las mancomunidades.

--¿Algún otro proyecto?

--Estamos trabajando en los Punts Nets Avant. Será un impulsor para crear actividad económica en los pueblos, una red homogénea de norte a sur para que las autocaravanas puedan llegar desde el norte de Europa o desde toda la Península a conocer el interior de la Comunitat. El decreto está a exposición pública, para que las primeras acciones se lleven a cabo este año. La pandemia hará que muchas cosas cambien y una de ellas será el tipo de turismo. Yo creo que el turismo de autocaravanas va a más y tenemos un interior que son joyas desconocidas. Y estos puntos lo darán a conocer. Y este turismo crea una actividad económica incuestionable, en bares, tiendas...

--¿Serán los municipios los que se incorporen al proyecto?

--Sí siempre. Nosotros somos defensores del Fondo de Cooperación, que este año se ha incrementado en dinero de 3 millones a 3,3; y ha aumentado en pueblos, entra de forma directo todo municipio de menos de 300 habitantes. Ningún alcalde de ningún partido está en contra del fondo. Cada municipio es un mundo y nosotros reunimos a través de la FVMP, de forma coordinada con la catedra Avant, para que opinen pero la última palabra para adherirse la tiene el ayuntamiento.

--Y el proyecto para combatir la exclusión financiera... Se sacó el proyecto para que los bancos pudieran sumarse e instalar cajeros en el interior.

--De nuevo, fue complicado porque es la primera vez que se hace en el Estado español y cuando se sacaron las bases reguladoras la primera vez a la semana entramos en el Estado de alarma y tuvimos que desconvocar y modificar. Ahora podemos decir que se han presentado seis entidades, cuatro no bancarias y dos bancarias, el viernes la comisión de valoración hizo la resolución; estamos dentro de los 10 días hábiles para que el resto pueda presentar alegaciones y si no las hay firmar ya. Nos ha costado esfuerzos, económicos, administrativos.... Pero verá la luz la semana que viene. Esto nace de la voluntad de un presidente que es de Castellón y que sabe lo que es la despoblación, esta próxima semana se podrá decir qué entidad resulta adjudicada y en agosto instalar el primer cajero. Son 135 en toda la Comunitat. En Castellón 53, Alicante 24 y Valencia 58.

--Alguna cuestión que no haya preguntado

--La estrategia Avant 2030. Es una guía con 250 acciones con una década por delante para afrontar este tema. También la fiscalidad diferenciada, en el ejercicio de este año quienes residan en algún municipio en riesgo de despoblación podrán desgravarse del tramo autonómico de la declaración de la renta de 300 a 540 euros. En Castellón son 79 municipios.

--¿Cuál es el reto que se ha marcado la Agenda para 2030?

--Encontrar el equilibrio territorial y que esta dualidad vaya desapareciendo y que estos pueblos del interior tengan la calidad de servicios que por justicia merecen, ya que los servicios deben ser similares a los del resto del territorio. Es fundamental transmitir las oportunidades y cosas buenas que hay en el mundo rural. Desde la educación y los medios de comunicación buscar referentes de personas jóvenes, emprendedores, de que no hace falta desplazarse de tu territorio para tener éxito laboral. Una persona puede desarrollarse personal y profesional sin necesidad de salir de su territorio. Todo suma, ninguna acción hará cambiarlo todo pero suma, la fiscalidad, la educación, los colegios rurales agrupados, la visibilidad del mundo rural, la brecha, la accesibilidad...