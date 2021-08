El coronavirus no da un respiro a la provincia de Castellón. A pesar de que las autoridades y algunos datos de contagios por municipios reflejan una cierta ralentización de los contagios en esta quinta ola, el balance diario ofrecido por la Conselleria de Sanitat este lunes no deja lugar a dudas de la gravedad de la situación. En los dos últimos días se han contabilizado 324 nuevos contagios, mientras las hospitalizaciones se han incrementado hasta los 87 pacientes, 20 de ellos en estado crítico. Esto supone 11 más que el pasado viernes. Las altas han sumado 639 y hay que lamentar un nuevo fallecimiento, lo que eleva la cifra a 813 desde el inicio de la pandemia.

Un total de 3.277.408 han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. Además, en estos momentos, cuentan con la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 2.675.853 personas. Por provincias: 317.079 en Castellón, 960.521 en Alicante y 1.398.253 en Valencia.

Las cifras del coronavirus en la Comunitat

Además, se han notificado 3.193 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 468.434 personas. Por provincias, 324 en Castellón (48.458 en total); 1.272 en Alicante (167.515 en total); y 1.597 en Valencia (252.459 en total). El total de casos no asignados se mantiene en 2.

Desde la última actualización se han registrado 5.728 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 442.322 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 45.889 en Castellón, 158.104 en Alicante y 238.270 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 59.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 731 personas ingresadas, 113 de ellas en la UCI: 87 en la provincia de Castellón, 20 en UCI; 196 en la provincia de Alicante, 26 de ellos en la UCI; y 448 en la provincia de Valencia, 67 de ellos en UCI.

Fallecimientos

Por otra parte, se han registrado tres fallecimientos en los últimos siete días, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 7.502: 813 en la provincia de Castellón, 2.857 en la de Alicante y 3.832 en la de Valencia.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 30.071 casos activos, lo que supone un 6,27% del total de positivos.

Brotes

De los brotes registrados, tres tienen 10 o más casos asociados (todos son de origen social):

· Novelda: 28 casos. Origen social

· La Llosa de Ranes: 10 casos. Origen social

· Benigànim: 32 casos. Origen social