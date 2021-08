Nueve de cada diez pacientes ingresados por coronavirus en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la Comunitat Valenciana durante la semana del 19 al 25 de julio no tenía la pauta de vacunación completa contra la infección. El resto de pacientes en UCI (5 personas en números absolutos) sí estaba plenamente vacunado. Estos datos se alinean con los estudios científicos sobre efectividad vacunal publicados hasta la fecha.

De esta forma, del total de pacientes en UCI cuyo motivo de ingreso durante esa semana fue la enfermedad por coronavirus, el 92,1% (58 personas) no tenía la vacunación completa y únicamente el 7,9% sí había recibido la vacunación completa. “Las cifras son elocuentes y demuestran una vez más que la vacunación es el principal activo que tenemos contra la infección por coronavirus”, insiste la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló.

“El virus continúa entre nosotros y hay que seguir respetando las indicaciones para mantenerlo a raya. Quedan personas pendientes de recibir su primera o su segunda dosis, y si las vacunadas prescinden de la mascarilla, no guardan la distancia de seguridad o relajan la higiene de manos o la ventilación puede incrementarse la transmisión y los cuadros graves de covid 19 entre los convivientes, compañeros, amigos y contactos cercanos de los/las vacunados/as con la pauta completa”, advierte la titular de Sanidad.

Pacientes en planta

En cuanto a los pacientes ingresados en planta debido a la enfermedad por coronavirus, el porcentaje de personas que no han recibido la vacunación completa es también muy superior a la de vacunados con la pauta óptima y evidencia la efectividad de la protección que confiere la vacuna. Así, ocho de cada diez, el 81,4% de las personas hospitalizadas en planta por covid 19, no tenía completa la vacunación contra la infección. En estos casos hay que tener en cuenta que el ingreso hospitalario en planta no siempre obedece a la gravedad de la infección respiratoria, hay ocasiones en que tiene un cariz preventivo sujeto a criterio médico, para evitar posibles complicaciones.

“Las vacunas -ha añadido Barceló- funcionan y reducen claramente el riesgo de hospitalización grave y muerte por covid”. La consellera de Sanitat ha apelado a seguir acudiendo a los puntos de vacunación “para continuar levantando una barrera colectiva que dificulte la transmisión del virus y proteja al conjunto de la sociedad, que es nuestra máxima. Cada día que mantenemos e incrementamos la vacunación, la barrera se hace más alta”, ha concluido la titular de Sanidad.