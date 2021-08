Una sola mejora de los datos ya abre la pregunta de cuándo se modificarán las restricciones actuales en Castellón y el conjunto de la Comunitat Valenciana. Las últimas medidas para evitar la expansión de la covid entraron en vigor hace una semana y seguirán vigentes, como mínimo, hasta el 16 de agosto. A partir de ahí dependerá de la evolución de la pandemia, los datos de contagio... y la vacunación, un avance al que desde la Generalitat ligan una posible desescalada.

«En estos momentos hay que extremar la prudencia y desde esa perspectiva, abordar en el futuro, cuando tengamos ya garantizada la vacunación y la inmunidad, levantar las restricciones», aseguró Ximo Puig a preguntas de los periodistas al tiempo que añadía que estas restricciones son «una parte fundamental en la lucha contra la covid que viene avalada por los resultados» y como forma de «prevención».

Llamamiento a la prudencia

Desde el Ejecutivo valenciano se muestran cautos y recuerdan que «todavía estamos en situación de pandemia». No hay sensación de querer correr más de la cuenta ni de precipitar aperturas que podrían propiciar un rebrote todavía mayor al sufrido. Será la próxima semana cuando deban analizarse los siguientes pasos y en este avance (o no) no solo se medirán los indicadores sobre la transmisión del virus sino también la inmunización.

En este sentido, Puig anunció que a partir de la tercera semana se llegará al 70 % de la población a vacunar (4,5 millones de valencianos mayores de 12 años) con la pauta completa y que se espera comenzar el curso en septiembre habiendo puesto la primera dosis en todos los adolescentes. De hecho, a finales de agosto comenzarán en los menores de 17 y 16 años, una fecha que podría anticiparse una semana en las comarcas del interior.

El jefe del Consell también fue preguntado por pedir el certificado covid para acceder a interiores y se mostró dispuesto a estudiarlo «cuando se haya dado la posibilidad de vacunarse a todo el mundo».

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, apoyaron la futura implantación de este pasaporte covid en locales de hostelería o eventos como festivales y banquetes para dar garantías de seguridad a clientes y trabajadores y «no parar máquinas».