La federación de peñas taurinas de bous al carrer de la Comunitat se ha marcado como objetivo que los festejos taurinos populares regresen a las calles de Castellón, Valencia y Alicante este mes de octubre. En ese sentido, su presidente, Vicente Nogueroles, señala que "las peñas, están dispuestas y preparadas para realizar festejos de Bous al Carrer en las calles a partir del mes de octubre" y es una opción que la Generalitat Valenciana se debe de plantear muy seriamente.

Hemos seguido muy de cerca la evolución del Covid, el esperado calendario de vacunación, el inicio progresivo de actividades en la Comunitat, así como las declaraciones institucionales realizadas desde la Generalitat Valenciana. La segunda quincena de agosto traerá tras de sí nuevas medidas y de ningún modo pueden asfixiar de nuevo al sector, todo lo contrario. Estamos en una etapa de avanzar y flexibilizar las medidas que los organizadores de festejos taurinos están aplicando actualmente en la organización de los festejos

Así, en un comunicado, Nogueroles ha manifestado que "en breve comenzaremos a ver ciudadanos en los estadios de futbol, fallas plantadas en nuestros pueblos y ciudades, fuegos artificiales, carreras populares". Además, "estamos viviendo un verano más cercano a la normalidad con playas abarrotadas y paseos marítimos al cien por cien de las posibilidades". Por tanto, consideran, "el Bou al Carrer tiene que ser una realidad en nuestras calles, sin fisuras ni reproches. Las peñas han cumplido, los aficionados han estado al pie del cañón, aceptando todas las medidas que desde la administración nos han ido marcando desde el mes de mayo. Es momento de avanzar y buscar la ansiada normalidad, un hecho para el que las peñas taurinas están preparadas".

3.000 empleos

Para Vicente Nogueroles, la Generalitat valenciana no puede obviar la necesidad de activar un sector que aporta más de 300 millones de euros a las arcas de la Generalitat, así como más de 3.000 empleos directos que acompañados a la dinamización de los pueblos en los días de Bous hacen del Bou al Carrer una de las actividades culturales y festivas más importantes de la Comunitat Valenciana.

Desde el colectivo taurino resaltan la "sensatez" aplicada durante año y medio de pandemia, donde el sector ha sido paciente, colaborador, comprensivo y participativo en la recuperación de la maltrecha situación sanitaria del país.

Un parche, los recintos cerrados

En ese sentido, Nogueroles indica que la celebración de festejos en recintos cerrados han sido necesarios para auxiliar a la maltrecha economía del sector taurino y han constituido un parche necesario, pero no definitivo ya que el objetivo principal de la Federación de Bous al Carrer es el retorno de la actividad en las calles de los pueblos valencianos durante este año 2021.

Vacunación y avances

Estamos en una época difícil, SI, lo sabemos y por ello hemos actuado en consecuencia, pero no menos cierto es que no podemos estar en un letargo eterno donde en materia taurina no hay ningún tipo de avance y el ansiado setenta por cien de ciudadanos vacunados debe de significar el paso adelante por parte de todos