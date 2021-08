Responsables políticos de los municipios de Castellón que celebran festejos taurinos en agosto defienden que estos espectáculos servirán para impulsar la actividad económica de la población. Y es que, a pesar de que la provincia celebrará este mes 1.500 eventos de este tipo menos que en un año normal debido al impacto de la pandemia y a que deben desarrollarse con unas limitaciones de aforo y en recintos cerrados, hay municipios que han decidido seguir adelante con ellos y servir de estímulo a un sector muy castigado por el coronavirus.

Torreblanca

Así, el concejal de Fiestas de Torreblanca, Rubén de la Cruz, explica que el municipio celebrará bous del 25 al 29. «Será en una portátil en la plaza Mayor con festejos por la mañana y tarde y embolados por la noche. Aparte de los toros se van a hacer programación, pero los toros son el epicentro de la fiesta como todos los años. Cuando hay toros los comercios, sobre todo los bares, sacan las terrazas y repercute muy positivamente para la economía del pueblo, sobre todo, para los pequeños comercios. Se han empezado a vender los abonos y casi el 20% son de pueblos de alrededor.

Onda

Por su parte, María Prades, concejala Cultura y Fiestas de Onda, municipio que acaba de celebrar la Pascua Taurina, señala que «hemos demostrado que, cumpliendo con todas las normativas y pautas preventivas y con un comportamiento ejemplar de la afición, es posible organizar actos taurinos y disfrutar de nuestra tradición. Tras estos meses tan duros, es momento de apoyar al sector ganadero y llevar a cabo festejos taurinos que redundan en beneficios económicos para el sector taurino, el comercial, hostelero y turístico».

Benassal

La alcaldesa de Benassal, Mari Luz Monterde, señaló que todo lo que es retomar los festejos taurinos y más en un pueblo como Benassal con esta tradición taurina que lleva de muchos años es siempre beneficioso para la economía. Al final genera que la gente venga al pueblo, consuma en nuestros bares, se quede en los hoteles. Un poco dinamizar la economía. Y siempre desde la prudencia, normas de seguridad que tocan porque queremos que sean unos actos donde la gente se sienta tranquila y vea que se cumplen todas las medidas de seguridad. Queremos que las tradiciones perduren, la gente disfrute y después de épocas tan malas tengan un poco de vida diferente y puedan disfrutar de las fiestas, tanto de los festejos taurinos como de los actos que se están programando dentro de las medidas que autorice las autoridades sanitarias.

Morella

En Morella también se están celebrando toros, empezaron el sábado 7. El alcalde, Ramsés Ripollés, hizo una valoración muy positiva de los festejos taurinos que comenzaron el pasado sábado en la localidad, tanto en términos de participación y colaboración en la organización con la peña el Bou de la localidad. "El primer acto que hemos hecho ha ido muy bien y espero también que los siguientes. Contamos con una plaza de toros, que además es histórica. Tener esta infraestructura facilita poder hacer unos buenos actos y con las medidas que toca llevar a cabo ahora". Respeto a la repercusión, señaló que "ha venido mucha gente pero ha estado de forma controlada. En entradas colgamos el cartel de no hay billetes igual de tarde que de noche. Esto se ha traducido en un incremento de visitas a la localidad, constituye una promoción y directamente ese día se notó la afluencia en bares, restaurantes y algún alojamiento". Informa J. Ortí

Nules

Por el concejal de Fiestas de Nules, Gabriel Torres, considera que los festejos en la población «pueden tener un impacto muy positivo no solo en Nules, sino también en los alrededores porque, como todos sabemos, somos muy pocos los municipios que estamos haciendo este tipo de espectáculos en recintos taurinos cerrados, y pensamos que pueden tener buena acogida. Un factor a favor es que la entrada sea gratuita --salvo en el concurso de recortadores, que costará 5 euros--, en Burriana y la Vall han hecho pagar, pero decidimos que en nuestro caso, queríamos que el acceso fuera libre hasta completar el aforo, para que todos los aficionados que quieran puedan asistir. Estamos ilusionados en que pueda ir bien, esperamos que las nuevas medidas no nos afecten y esperamos a que llegado el momento, todo salga bien. Confiamos, sinceramente en que tendrá buena acogida». Informa Mónica Mira.

L'Alcora

Por su parte, la edila de Fiestas de L’Alcora, Vanessa Périz, señaló que los actos taurinos atraen a muchísima gente, lo que repercute en la economía local, sobre todo en la hostelería. No obstante, reconoce que «este año, al tener las restricciones de la pandemia y los aforos limitados será menor el impacto».

Llucena

Sin embargo, no todos los municipios están a favor del retorno de los bous con restricciones. David Monferrer, alcalde de Llucena, explica que este agosto no se celebrarán bous en Llucena porque hay que hacerlos en plazas portátiles y eso no son bous al carrer. No nos parece bien. Reconoce que estos festejos suponen un revulsivo para la vida del municipio porque siempre viene más gente, los locales de restauración siempre movían más dinero, pero hacerlos en una explanada a 200 metros del pueblo eso no va a solucionar el problema de los hosteleros. Monferrer cuestionó que se puedan hacer manifestaciones en la calle y no toros. Creo que es mejor que paguemos a los ganaderos la manutención de los animales si los tenemos comprados. Pero hacer esto para que luego la gente pueda entrar sentada, ¿cómo lo haces? ¿les dices a tus vecinos que vayan el lunes, el miércoles y el viernes y los turistas el martes y el jueves? ¿Los de la calle tal un día y los otros la otra? Si lo haces pagando y nunca has hecho pagando, si los haces gratis va a haber gente haciendo cola 2 horas antes y el que paga sus impuestos en el municipio te va a decir.... Además, yo creo que esto puede llegar a ser de las primeras piedras para el fin de la fiesta. No estoy yo muy de acuerdo con esto".