La provincia de Castellón se ha adentrado en la ola de calor, que continuará durante todo el fin de semana. En el caso de la capital de la Plana, sus termómetros han marcado registros de más de 40 grados durante la mañana. Por ejemplo, en la avenida Valencia ha registrado entre 46 y 48 grados por la mañana. En el centro de Castelló marcaba 43

Claro está que estos medidores no registran la temperatura real, ya que se encuentran a pleno sol. Según el observatorio de Aemet en Castelló-Almassora, el registro es de 36,7º. Por su parte, la estación climatológica de la Universitat Jaume I registra +37.6° C. La estación del Planetario, en cambio, no ofrece datos actualizados.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este jueves la alerta amarilla en el interior de la provincia por altas temperaturas, de 36 grados, en el interior de Castellón.

Consejos para afrontar la ola de calor

La Conselleria de Sanitat ha emitido unas indicaciones ante la ola de calor dirigidas especialmente a los colectivos más vulnerables al calor: personas mayores, con enfermedades crónicas, quienes trabajan expuestos a altas temperaturas, mujeres embarazadas y menores de edad, así como colectivos frágiles desde el punto de vista socioeconómico.

Especialmente para estos grupos de población, pero también para la ciudadanía en general, Sanidad recuerda el decálogo para prevenir y sobrellevar las altas temperaturas:

1. Beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed y con independencia de la actividad física que se realice.

2. Evitar el consumo de alcohol y las bebidas con mucha cafeína o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

3. Sustituir las comidas copiosas y calientes por platos fríos, frutas y verduras frescas que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, zumos, etc.).

4. En el hogar, se aconseja cerrar las persianas y bajar los toldos en las fachadas expuestas al sol, además de situarse en las zonas más frescas de la casa.

5. Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refrescarse cada vez que se necesite. Si hay que salir, usar crema solar.

6. Evitar salir a la calle o hacer ejercicio físico intenso en las horas más calurosas del día (entre las 12 y las 16 horas).

7. Usar ropa holgada, ligera y de colores claros y protegerse la cabeza con una gorra o sombrero.

8. Cuando se para o estaciona el coche en la vía pública, nunca hay que dejar ni a personas ni mascotas porque en su interior se podrían alcanzar temperaturas muy elevadas.

9. Mantener las medicinas en un lugar fresco; el calor puede alterar su composición y sus efectos.

10. Consultar a un profesional sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas.

Los síntomas más habituales son el agotamiento y la insolación o golpe de calor. El primero se caracteriza por dolor de cabeza, náuseas, mareos, vómitos, cansancio, sudoración, piel fría, pálida o húmeda, pulso rápido y débil, y fiebre menor de 40°C.

Ante estos síntomas, se debe beber agua en pequeñas cantidades, permanecer en un lugar fresco y aplicar paños húmedos o duchas/baños de agua fría. Asimismo, se debe buscar atención sanitaria inmediata si se padecen enfermedades crónicas, si se tienen vómitos o si los síntomas empeoran o duran más de una hora.

Por otro lado, ante una insolación o golpe de calor (temperatura corporal por encima de 40ºC y alteraciones del sistema nervioso central), lo recomendable es ponerse en contacto con el 112 y, mientras llega la ayuda, mantener a la persona en un lugar fresco y ayudarle a bajar la temperatura con paños fríos o un baño/ducha de agua fría, sin darle de beber.