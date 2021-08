Inés García (Castellón, 1976) es desde hace once años la coordinadora del Centro Mujer 24 horas de Castellón, donde ya trabajaba como psicóloga desde el 2001. En la entidad trabajan a diario por ofrecer la mejor asistencia integral a las víctimas de esta lacra.

-¿Cuándo se abrió el centro, cuántos profesionales lo componen y qué servicios ofrece?

Se abrió en 1997 y está formado por una coordinadora, cinco trabajadoras sociales y cinco psicólogas que cubren las 24 horas, los 365 días del año. También hay una psicóloga infantojuvenil, una abogada, una trabajadora social de turno fijo para acompañamientos y trámites económicos, una trabajadora social y una psicóloga que intervienen a nivel grupal con las mujeres, cinco subalternos y una persona de limpieza. El principal objetivo es ofrecer atención integral y continuada a las mujeres desde el ámbito psicológico, social y jurídico. Además, existen otros objetivos como elaborar informes, promoviendo la investigación o concienciar y sensibilizar a la opinión pública. En definitiva, es un servicio especializado para víctimas de violencia machista, donde la mujer puede acudir por iniciativa propia o ser derivada y ser atendida por un equipo multidisciplinar.

-¿A cuántas mujeres atiende el centro? ¿Se ha incrementado en los últimos años?

Las mujeres atendidas en 2020 fueron un total de 942 y, de ellas, 454 corresponden a mujeres nuevas, 301 a usuarias de años anteriores y 187 a casos retomados. En los últimos cinco años, hasta 2020, se ha ido incrementando el número de mujeres atendidas, no necesariamente con casos nuevos pero sí en la atención en general.

-Actualmente hay en la provincia 8.789 mujeres maltratadas en el Sistema del Ministerio del Interior, 24 de ellas están en riesgo alto y dos, en extremo. Son 544 víctimas más que hace un año. ¿Cómo valora estas cifras?

Es posible que ese aumento significativo obedezca a que las mujeres confían más en el sistema de protección y ayuda y deciden, de manera muy valiente, denunciar la situación de abuso que padecen, contribuyendo así a visibilizar la problemática y a desenmascar a los agresores. Las campañas de sensibilización y concienciación van calando en la población.

-¿Existe en Castellón un perfil de mujer maltratada más habitual que otro o se trata de una problemática que afecta a mujeres de diferentes estratos sociales y culturales sin distinción?

La literatura en general no habla de perfiles y en el caso de Castellón y de las mujeres que atendemos en el centro yo tampoco lo haría. Sí es cierto que tenemos algunos datos sociodemográficos que pueden compartir una parte de las mujeres que se atienden, pero la violencia de género es una cuestión estructural que afecta a toda la sociedad con independencia de su nivel cultural, nivel formativo o estrato social.

-¿De qué manera y en qué medida afecta la violencia machista a los hijos de la víctima?

Cuando una madre es víctima de violencia de género hemos de ser conscientes que no es la única víctima de esa familia. Los hijos y las hijas son receptores directos de esa violencia, aunque no sean ellos mismos objeto del maltrato. Puede que reciban maltrato a nivel físico o no, pero siempre son víctimas de violencia psicológica, ya sea a través de su presencia en la agresividad que se ejerce hacia su madre, porque viven en la violencia, porque vivencian la angustia de su madre, su temor, tristeza e inseguridad, porque pueden crecer creyendo que la violencia es una pauta de relación normal, porque pueden convertirse en un instrumento para hacer daño a la mujer etc.. Las consecuencias para los menores pueden ser gravísimas, teniendo en cuenta que los niños están en desarrollo, todas sus áreas pueden quedar marcadas y ese daño se puede manifestar de forma externa o interna.

-El concepto de violencia vicaria se ha dado a conocer en los últimos tiempos y parece que es una situación bastante frecuente. ¿De qué manera se lleva a cabo y qué secuelas puede dejar tanto en las mujeres, como en los menores?

La violencia vicaria es una de las formas más crueles de ejercer la violencia de género contra la mujer y está presente, en menor o mayor medida, en la mayoría de las relaciones. Amenazar a las mujeres con causar daño a las personas que más quieren es muy habitual, ya sea a padres, hermanos y, principalmente, a los hijos, ya sean en común o no. Para el maltratador cualquier estrategia es válida para retener a la mujer o para causarle el mayor daño posible si decide romper la relación. Está obsesionado con el control y el dominio sobre ella hasta el punto de que es tan importante generar dolor en la víctima que supera cualquier afecto que pueda sentir por sus propios hijos. El asesinato de los hijos es la parte más visible y extrema de este tipo de violencia, que sin duda destruye a la mujer, pero se puede ejercer de otras maneras como la manipulación, las amenazas etc.. Esos niños sufren un daño muy difícil de reparar.

-La sociedad tiene por fin asumido que la violencia física es un tipo de maltrato demoledor, pero ¿qué hay de la violencia psíquica o emocional? ¿Puede a veces ser incluso peor que la física?

La violencia psíquica tiene mucha más relevancia de la que se le da y, en ocasiones, también puede ocasionar la muerte por suicidio. La destrucción a nivel mental y físico que puede generar una violencia psíquica continuada puede ser devastador, además puede llevarte a vivir un cautiverio, con la capacidad de reaccionar anulada. El problema es que es más compleja de demostrar tanto a nivel judicial, como social porque sus secuelas no son tan visibles.

-A nivel educativo, es suficiente la formación/concienciación que se ofrece a los jóvenes?

La educación y la prevención son excelentes herramientas para poder acabar con la violencia de género y es una labor conjunta de la sociedad, de las familias y el profesorado, que no siempre van en la misma dirección. En mi opinión, es un trabajo que debe iniciarse desde la guardería, donde ya se debe introducir la perspectiva de género y, posteriormente, adaptar a cada nivel educativo la misma. También sería recomendable que existiera alguna asignatura en el currículum académico que abordara estas cuestiones. La formación del profesorado es necesaria en esta materia, incluso cuando estudian la carrera universitaria deberían tener contenido referido a la violencia machista.

-¿Es la violencia sexual un tipo de violencia machista? ¿Qué tipo de casos suelen llegar más al centro, delitos contra la libertad sexual entre una pareja o fuera de ella?

En muchos de los casos que aperturamos por maltrato físico y psíquico existe también maltrato sexual, lo que ocurre es que es más complejo de relatar e identificar por parte de las mujeres tanto por el carácter íntimo del mismo, como por la falsa creencia que aún persiste de que dentro de la pareja, la mujer tiene la obligación de complacer a su pareja en este ámbito. Las problemáticas de índole sexual con mayor incidencia en nuestra atención son la agresión y el abuso sexual, que han aumentado en los últimos años. H