La Inspección de Trabajo en Castellón será más «contundente» que nunca este verano con las empresas de sectores proclives a que sus trabajadores puedan sufrir golpes de calor --muchos, con resultado mortal en los últimos años--, con multas que van desde los 2.046 euros hasta 40.985 euros, en el caso de las graves; y de 40.986 a 819.780 euros, las más graves.

En plena ola de calor, cualquier precaución es poca y desde la Inspección Provincial «se está actuando de oficio con visitas de inspección sobre los riesgos de las altas temperaturas, desde el inicio de temporada». Por ahora, «se ha tramitado alguna denuncia por exceso de temperatura en centros de trabajo, que no siempre está relacionada con el clima. Puede estar causada por la maquinaria, por ejemplo». Las cartas de aviso se han enviado en toda España a 137.503 compañías y autónomos del sector agrario y construcción, «considerados de más riesgo por trabajar a la intemperie», ETT y Administraciones públicas que puedan tener a su cargo empleados con ocupaciones de riesgo (peón agrícola, etc.). Se avisa de las sanciones si no se les protege y se anuncian reuniones con sindicatos y patronales, también en las autonomías, como la Comunitat.

El secretario de organización de UGT-FICA en Castellón, Antonio Durán, recordó las ocupaciones más propensas al estrés térmico: desde el campo a la construcción (donde «en obras de mantenimiento de carreteras, el asfalto puede llegar a los 90ºC»), en hostelería tanto en el interior de cocinas como sirviendo en las terrazas, o la industria. «De hecho, el interior de muchas fábricas no está preparado para olas de calor como esta. Desde hornos cerámicos a esmalteras o atomizadoras. Es un problema endémico. Si en el exterior hay 30 ó 40 grados, en el interior, junto al horno (a 1.200ºC), se llega a 60 ó 70».

Menos obras en agosto

La patronal castellonense de la construcción, Apecc, subrayó que «todas las empresas tienen implantados unas evaluaciones de riesgos que realizan sus servicios de prevención, que recogen las medidas a adoptar en estos casos. Generalmente, se tratará de trabajar en espacios ventilados, evitando las horas de más calor. Con todo, muchas empresas del sector cogen vacaciones en agosto por este motivo, entre otros». Por el momento, la asociación no tiene constancia de inspecciones pero sí les consta que se han remitido «una comunicación de carácter informativo a las empresas de nuestro sector».

En el campo, el secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, agregó que en cada jornada «se evita trabajar en las horas de más calor, que son las del mediodía. El protocolo que ya venimos siguiendo en el sector es entregar el EPI: gorra, botella de agua e intentar establecer zonas de sombra si no las hay con carpas, etc.». En estos días de ola de calor, además, «se han fijado restricciones para evitar incendios». La resolución de Conselleria prohíbe la siega del cereal con maquinaria de 10.00 a 20.00 horas en la franja de 500 metros junto al terreno forestal.

Efecto mascarilla

El calor de estos días ha relajado el uso de las mascarillas al aire libre, cumpliendo la normativa de distancia de seguridad de 1,5 metros. El cubrebocas, en los oficios expuestos a altas temperaturas, agrava aún más el calor. Fuentes del sector apuntan que en espacios al aire libre y manteniendo las distancias, en el campo y obras, se retira. Sanitat señala que mientras se cumple la normativa, todo ok. Pero el Ministerio en su web solo permite retirarla en situaciones como ir a secar el sudor o antes de beber; y dispone que las empresas deben dotar a sus empleados de ropas que protejan del sol, cremas solares, facilitar líquidos para hidratar, establecer pausas de trabajo o evitar las horas de más temperatura.