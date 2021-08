La provincia de Castellón va recuperando poco a poco el aliento tras sufrir en los últimos días una de las peores olas de calor de su historia, con fenómenos atmosféricos como el reventón seco que provocó que la capital, Castelló, pulverizara en la madrugada del sábado al domingo pasados su récord de temperatura máximo, alcanzando los 42,5 grados.

Este martes ha comenzado con buenas noticias, sobre todo para aquellos castellonenses a los que más les afectan las altas temperaturas. La última madrugada ha registrado un descenso generalizado de las temperaturas mínimas, lo que ha permitido sobrellevar mejor las horas de sueño. La bajada de los termómetros se ha hecho más patente en el interior de la provincia. Según las mediciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en la provincia de Castellón se han medido en las últimas horas mínimas de 9,3º C grados en Vilafranca, lo que supone una temperatura de más de cinco grados (5,1) de diferencia negativa con respecto al inicio de la semana. Esa tendencia se ha mantenido en localidades de Els Ports como Castellfort (4,6º C menos) y Morella (-3,8), mientras que en en Castelló se ha registrado un a mínima a primera hora de este martes de 21,9º C, casi tres grados menos que el lunes.

Menor descenso en el resto de la Comunitat

En la provincia de Valencia, los termómetros han llegado a los 16,4 grados en Utiel (-1,1); de 19,7 en Lliria (-1,5); 22,6 en Polinyà del Xúquer (-0,2); 22,7 en Xàtiva (-0,1); 23,2 en Manises (-2); 23,8 en València (-1,5); y 24,6 en Miramar (-0,5).

En las comarcas del sur, las mínimas han sido de 21,8 grados (+1,4); 21,9 en Alcoi (-2,3); 22,8 en Xàbia (-1,8); 25,2 en El Altet (+1,1); y 25,3 en Alicante (-0,2).