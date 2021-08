Desde la primera inyección de la vacuna contra el covid-19 las dudas sobre el proceso se han sucedido hasta hoy mismo. La posibilidad de contagiarse estando inmunizado centra las suspicacias sobre los sueros, aunque investigadores como el doctor Antonio Carmona, coordinador del proyecto Covidrive de Fisabio para analizar la efectividad de las vacunas, aportan datos «contundentes» sobre la importancia de vacunarse y el impacto de los fármacos en frenar las hospitalizaciones y muertes.

Fisabio coordina Covidrive para analizar la efectividad de las vacunas frente al covid. ¿Aún no se puede decir que son eficaces?

Hay que distinguir entre la eficacia, que es el parámetro utilizado en el ámbito de los ensayos clínicos para evaluar lo bien que funciona una vacuna, de la efectividad, que se utiliza en el ámbito de lo que llamamos el mundo real, es decir, cuando las vacunas son comercializadas y se administran de forma rutinaria entre la población general. Todas las vacunas de covid-19 aprobadas hasta la fecha han mostrado porcentajes de eficacia muy altos en los ensayos clínicos, que son un muy buen indicador para estimar la efectividad que tendrán en la población.

Esta alta eficacia en ensayos clínicos se ha visto reforzada por datos preliminares de efectividad en países con una estrategia de vacunación más adelantada que España, y los datos de efectividad en países como Israel o Reino Unido también aportan datos de efectividad muy altos en la prevención de hospitalización y defunción. Por lo tanto, sí, las vacunas covid-19 son muy eficaces y efectivas.

¿Cuáles son las cuestiones que pretende resolver el estudio?

Covidrive pretende, como objetivo principal, estimar la efectividad de las vacunas de covid-19 por marca de vacuna, a nivel europeo. Nuestro primer estudio, en concreto, se va a centrar en la efectividad de las vacunas de AstraZeneca y Janssen en prevenir las manifestaciones severas de la covid-19, lo que se traduce en hospitalizaciones. Otros objetivos del proyecto son estimar la efectividad de estas vacunas contra las diferentes variantes, determinar cómo evoluciona la efectividad en el tiempo para poder evaluar la duración de la protección conferida por las vacunas o estimar la efectividad en grupos de población de interés, como pudieran ser embarazadas, inmunocomprometidos --pacientes de cáncer, enfermedades autoinmunes, etc.-- o personas con factores de riesgo.

¿Cómo se origina Covidrive?

Nace como una colaboración público-privada a partir de una plataforma ya existente para el estudio de la efectividad de las vacunas estacionales de la gripe, Drive, un proyecto amparado por la Comisión Europea que también coordinamos desde 2017 en el Área de Investigación en vacunas.

¿Cuáles son los horizontes de plazos que se han fijado?

El primer estudio de Covidrive está listo para empezar a finales de agosto, para las vacunas de AstraZeneca y Janssen. Este primer estudio comenzará con hospitales de España --entre los que se incluye la red de hospitales de Fisabio, y entre ellos el Hospital General de Castellón-- e Italia. A medida que el estudio vaya avanzando se añadirán hospitales de otros países europeos. Con la reciente llegada de Moderna al proyecto, creemos que se podrá poner a punto su estudio durante el otoño de 2021. En el cómputo global, el estudio Covidrive va a realizar análisis de efectividad vacunal durante un plazo de al menos dos años.

Algunas personas ponen en duda la efectividad de la vacuna al poder contagiarse pese a estar inmunizados. ¿Qué les diría?

El hecho de tener al alcance vacunas que son capaces de prevenir tanto el contagio como la hospitalización por covid-19 de manera tan efectiva es un hito en la historia de la medicina. Cuando hablamos de que, por ejemplo, vacunas como las basadas en ARN mensajero tienen una eficacia superior al 90% para prevenir hospitalizaciones por covid-19, no somos enteramente conscientes de lo increíble que es poder prevenir casi la totalidad de las características graves del covid-19 con algo tan sencillo como una vacuna. Pero un 90% no es un 100%.

Y cuando hablamos de 100 personas, esto significa que con una efectividad del 90%, 10 personas podrían quedar expuestas a contagiarse pese a ser vacunadas. Si entramos en el rango de millones de personas vacunadas, este 10% se refleja en miles de personas. Es simple estadística. En un mundo ideal las vacunas serían 100% efectivas e impedirían la totalidad de los contagios y las hospitalizaciones, pero hemos de recordar que una vacuna es un método de prevención y es un método de prevención que como toda herramienta de salud no es perfecta. Simplemente no podemos tener una efectividad de un 100 % porque eso no existe.

Sin embargo, recientes estudios sí que han demostrado, que incluso ese porcentaje de pacientes que se infectan tras la vacunación, lo padecen de forma significativamente más moderada que aquellos que en las mismas condiciones no han sido hospitalizados. Los datos están ahí fuera: la inmensa mayoría de los ingresos hospitalarios y defunciones en estos últimos meses han sido casos de personas no vacunadas.

En esta quinta ola lo hemos visto claramente. Pese a tener un nivel similar de contagios al de olas anteriores, las hospitalizaciones y las defunciones se han reducido significativamente y el factor diferencial han sido las vacunas, en especial en el caso de los grupos de población vulnerables y de riesgo. Los datos están ahí fuera, y son muy contundentes.

El Hospital General de Castellón participa en este estudio junto a más de una treintena de hospitales. ¿Qué papel desempeñará este centro y cómo participarán los castellonenses en el estudio?

El Hospital General de Castellón forma parte de la red hospitalaria de la Comunitat Valenciana coordinada por el Área de Investigación en Vacunas de Fisabio, una red hospitalaria que denominamos Vahnsi y que proporciona datos para diversos estudios sobre enfermedades respiratorias infecciosas --como Drive o Covidrive--. Más específicamente, en el Hospital General contamos con el doctor Miguel Tortajada como colaborador principal y un equipo de investigadores de campo que son los responsables del reclutamiento de pacientes y la recogida de los datos para el estudio. Los otros hospitales de la Comunitat que participan en la red son el La Fe y el Doctor Peset de València y el Hospital de la Marina Baixa.

Los interrogantes sobre la efectividad de cada vacuna y sus efectos han sido un tema recurrente. ¿Hay unos sueros mejores que otros o la comparación es «odiosa»?

Somos muy afortunados de tener no una, sino cuatro vacunas con una alta eficacia como son las cuatro que se están administrando ahora mismo en España. Bajo ningún concepto se puede afirmar que una vacuna sea mejor que la otra, ni son comparables sus datos de eficacia. La eficacia de cada una de las vacunas se evaluó en distintos ensayos clínicos, que se llevaron a cabo en un contexto distinto, y por tanto no son comparables. Y en cuanto la comparación de la efectividad entre distintas marcas en el «mundo real», tampoco es un objetivo de Covidrive, ya que la efectividad será evaluada de forma individual.

El mensaje que hay que transmitir a la ciudadanía es que todas y cada una de las vacunas que han llegado a nuestros brazos han demostrado tener una seguridad y una eficacia sobresalientes. No hay mejores ni peores, todas son excelentes.