Con más de 41.000 parados en Castellón, todavía quedan puestos para los que no es fácil encontrar candidaturas que cumplan los requisitos que se piden por parte de las empresas. La falta de experiencia es un hándicap más para encontrar empleo en la provincia. El presidente de la Asociación de Parados de Castellón, José Ignacio Baldero, ha analizado la situación y subraya que «hay profesiones muy solicitadas para las que no encuentran candidatos". "Uno es electromecánico, es algo estructural ya, se buscan más que los caracoles en verano pero no se encuentran o no hay gente preparada, que es algo que habría que solucionar, quizás, con más cursos. Tienen que tener conocimientos muy amplios de electricidad, fontanería, etc.», añade.

Otro sector, «en alza desde hace uno o dos meses» es la logística y, en este punto, añadió que se precisan carretilleros. Misión infructuosa, según apunta Baldero, «porque una persona que recién se ha sacado el carné de carretillero, no tiene ninguna experiencia. El trabajo diario es distinto».

Baldero apuntó que es necesaria la «unidad de las localidades» para atajar el paro y reforzar la parte práctica tutorizada con profesionales del sector de los cursos para desempleados. «En albañilería hace falta más práctica en la obra, de mortero, etc. Ahora por ejemplo el sector busca oficiales pero si no hay peones, no se pueden sacar oficiales», agregó.

Requisitos para ocupar el puesto

En la agricultura también ocurre. «Ya están saliendo ofertas para trabajar en la campaña citrícola pero se piden 1 ó 2 años de experiencia. Y ya está el problema. En algún momento habrá que romper esa cadena», incidió Baldero.

Para ello, pidió la colaboración de los Ayuntamientos o Generalitat para que contacten con más empresas para que ese alumnado en paro aprenda trabajando y gane luego en empleabilidad, «y por ejemplo, se aprovechen obras públicas para ello».

Hasta 30 nuevas ofertas al día

En su web y redes sociales, la asociación cuelga unas 20 ó 30 ofertas nuevas diarias de Castellón, sin contar Diputación ni Labora. Luego existen vacantes que siguen sin cubrir siete meses después: «O lo que piden es muy complicado; o piden mucho y ofrecen poco, así de simple», dijo. Y luego, agregó, están los anuncios trampa o abusivos, «como aquellos que solo buscaban discapacitados para cubrir puestos de limpieza». Agregó que en el turismo «se sigue buscando personal desesperadamente en pleno agosto» y de cara al otoño, «se habla de ERE en franquicias de moda del comercio».

Innovar en el interior: madera, conservas y arreglos del hogar

Otro caballo de batalla es el empleo en los pueblos: «Hemos recopilado cursos que están funcionando en otras autonomías, como de Castilla-León hacia el norte, y podrían servir también en Castellón para combatir la despoblación. Funciona muy bien el de tallar madera (cabezales de cama que se venden en internet) impartido por un carpintero jubilado, otro de conservas y curiosamente ha calado el de pequeñas reparaciones en el hogar».