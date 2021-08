La comercialización de tests de covid en las farmacias castellonenses se han «estabilizado» tras el boom inicial. Así lo atestigua el secretario del colegio de farmacéuticos, Francisco Delgado.

Delgado señala que la venta «está ahora dentro de la normalidad, sin grandes demandas ni falta de abastecimiento». Apunta que ha sucedido algo parecido a lo que pasó con las mascarillas.

El perfil suele ser principalmente el de jóvenes que van a viajar o van a realizar algún tipo de reunión o evento. «Es muy útil para la detección de un positivo; no entiendo como no se habilitó antes, ha sido un error por parte de la administración», considera.

Asimismo, apunta que «normalmente compra el de una unidad. Necesitan uno o dos máximo, no cajas grandes. Lo utiliza al momento para una cosa en concreto, no en previsión de acumular o mantener», considera.

En cuanto al precio, Delgado añade que varía mucho dependiendo de las oficinas de farmacia. «En este momento pueden estar entre los 5-6 euros», apunta. «Ha ido bajando de precio poco a poco y se irán abaratando más con el tiempo, como pasó con las mascarillas», agrega este farmacéutico.

«La gente nos pide consejo. Todos preguntan para qué sirve, nos cuentan su caso, les indicamos si es adecuado o no, si es el momento en el que lo debe hacer, si debe esperar… El desconocimiento por parte del paciente es importante. No vienen con la lección aprendida, les tienes que explicar cómo es, el proceso, que aunque no es complejo sí hay que ser riguroso en cómo hacerlo. En todas las dispensaciones en la oficina de farmacia se le ha dado la información al paciente para que lo haga correctamente», asevera.

Para que sea fiable, aclara, «tenemos que esperar desde el contacto entre 5 y 7 días. Si ya hay sintomatología prácticamente desde el momento ya se puede realizar. Pero si es por contacto con un positivo, les recomendamos que tienen que estar aislados y hacerse el test dentro de 5 o 7 días y estar tranquilos», señala, añadiendo que hay muchos casos asintomáticos.

Este experto también explica que «en caso de positivo, tienen que ir al médico de cabecera o llamar al teléfono covid de Conselleria 900 300 555 y allí les marcan todos los procedimientos que tienen que realizar».

Piden certificar

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, a su vez, solicita que la Conselleria de Sanitat les avale para que puedan certificar las pruebas de anticuerpos que se requieren para poder viajar, por ejemplo al extranjero. El secretario del colegio señala que la medida abarataría el coste y lo haría más fácil y accesible para el paciente que ir a un laboratorio dada la red de oficinas de farmacia que hay en la provincia en todos los municipios con más de 150 habitantes y a que ya cuentan con la infraestructura informática para conectar a internet con Sanitat, por la receta electrónica, lo que facilitaría este operativo.