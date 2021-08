La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado la alerta amarilla por tormentas y posibilidad de granizo a toda la provincia, que está activada desde las 13.00 horas de hoy. De esta manera, corrige la previsión inicial dada a conocer ayer, que la limitaba al interior norte.

La lluvia ya ha hecho su aparición esta mañana, por ejemplo en la capital de la Plana, aunque se prevé que vaya a más durante la tarde. La alerta está activa hasta las 0.00 horas.

Cabe la posibilidad pues de que se repitan las imágenes que se vieron a principios de este mes, cuando una impresionante granizada causó numerosos daños en cultivos y vehículos a lo largo de toda la provincia. En aquella ocasión, si bien había advertido de la posibilidad de granizo, la previsión no había contemplado unas piedras de hielo de esa magnitud.

La secuencia de imágenes radar de las 3 últimas horas muestra cómo una línea de chubascos y tormentas se ha ido extendiendo desde Cuenca, atravesando el Rincón de Ademuz y la provincia de Castelló hasta la capital. pic.twitter.com/R8Qu4mKBWs — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 24 de agosto de 2021

Mañana, más

Esta situación tendrá continuidad mañana, puesto que Aemet también ha establecido la alerta amarilla por precipitaciones. En esta ocasión, y a expensas de una posible modificación con el paso de las horas, la agencia la limita al interior sur de la provincia, donde podría haber lluvias acumulada en una hora que lleguen a los 20 mm y "probabilidad de granizo y rachas fuertes de viento".

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 % y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno. Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas máximas para hoy, la agencia prevé que no llegarán a los 30 grados de forma generalizada, con alguna excepción como en Atzeneta. El mismo escenario marca la predicción para mañana, en una tendencia por otro lado bastante habitual cuando se encara la parte final del verano.

En València, el tiempo estará marcado por la probabilidad de lluvia y tormenta (habrá hasta un 25 % de posibilidades de que se produzcan ambos fenómenos durante la mañana), que sobre todo se dará durante la mañana y ya en las últimas horas de la tarde.