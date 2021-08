Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que establecían alerta amarilla por fuertes lluvias durante altas horas de la noche y de la madrugada, se han cumplido en Peñíscola. Hasta 60 litros por metro cuadrado en un plazo de solo 40 minutos han dejado las precipitaciones en la localidad, lo que ha provocado inundaciones e incluso la intervención de los bomberos del Consorcio Provincial.

Relacionadas Amenaza de lluvias generalizadas y tormentas con granizo en Castellón

El gran caudal de agua caído en tan poco tiempo provocó que ríos de agua cayeran por las calles, como recogen numerosos testimonios recogidos en redes sociales. Muchos de ellos se quejan precisamente de esto, y de que no haya unos colectores adecuados para absorber tal cantidad de lluvia. Las inundaciones no han afectado, sin embargo, a todos los viales de la localidad por igual, y en muchas zonas no ha habido acumulaciones importantes de agua.

@ajuntpeniscola Mientras el Ajuntament decide plantar flores en Avda Papa Luna 118, 119, 120 .... Seguimos con el agua dentro de nuestras casas en cuanto llueve. Para cuando unos colectores en condiciones? Peñiscola ciudad de cine? Mas bien de pesadilla. #Colectoresya #peñiscola pic.twitter.com/liL0g4Z6v3 — Maria Rosa (@MariaRo11453872) 24 de agosto de 2021

La intensidad de tan súbitas precipitaciones ha provocado la intervención de los bomberos por inundaciones en bajos, garajes y sótanos, como confirman desde el Consorcio.

Peñíscola ha sido la localidad en la que más agua se ha recogido pero no la única del norte de la provincia en la que las lluvias han sido de importancia. Las mediciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) indican que en Càlig se recogieron 50 mm. y en Benicarló 28,4.

Alerta amarilla

Hay que recordar que Aemet continúa, por tercer día consecutivo, con la alerta amarilla por fuertes tormentas activada en Castellón. La agencia advierte que durante la mañana se pueden producir fuertes precipitaciones en toda la provincia y durante la tarde, y hasta las 0.00 horas, también fuertes vientos y probabilidad de granizo.

Te puede interesar: Castellón ¿Cubre el seguro los daños en los vehículos a causa del granizo?

Por el momento, pese a que el lunes y el martes también había aviso por peligro de granizadas, no se han producido, al menos ninguna de importancia. Muy lejos, por tanto, de la que hubo a principios de mes, cuando las grandes piedras de hielo causaron numerosos e importantes daños tanto en los cultivos como en numerosos vehículos.

Se ruega extremar la cautela hasta que concluyan las alertas, y también se pide revisar la página web de la Aemet para percatarse de posibles actualizaciones del pronóstico.