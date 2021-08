Las familias vuelven a consumir, la economía se reactiva y el florecimiento de empresas y negocios no se ha hecho esperar. Solo en los meses de junio y julio, coincidiendo con la quinta ola de la pandemia, se han dado de alta en la provincia 377 empresas. O lo que es lo mismo: 188 al mes, 6 al día.

Pese al número de negocios que cierran --porque ya no pueden aguantar por más tiempo el zarpazo de la pandemia o no encuentran relevo generacional--, los que abren ganan de sobra la partida. Y los últimos datos del Gobierno así lo atestiguan. Castellón cerró el pasado mes de julio con 19.344 empresa inscritas en la Seguridad Social (la cifra no incluye los autónomos), casi un 2% más que en mayo, cuando eran 18.967. «En los momentos de dificultad surgen necesidades nuevas, y también oportunidades para emprender. No es extraño, por tanto, que muchas empresas nazcan al calor de alguna crisis, a pesar de la incertidumbre», aseguran desde la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana (CEV).

La apertura de nuevas compañías ha pisado el acelerador en los últimos dos meses, pero la estadística demuestra que el dinamismo existe desde principios de año. De hecho, de enero a julio las empresas dadas de alta han engrosado en 789. Y otro apunte más. Las casi 19.350 mercantiles con las que cuenta la provincia ya se aproximan a las que había antes de la pandemia, que eran 19.512.

Academias, centros de estética....

Las empresas que han abierto en los últimos meses en la provincia son de lo más variopinto, pero una vez más es el sector servicios el que acapara parte de las inauguraciones. Tiendas de ropa, lavanderías, cafeterías, centros de estética, academias de enseñanza... son algunos de los ejemplos que más se repiten. Este sector engloba a casi el 75% de las compañías de la provincia y su hegemonía avanza imparable.

Servicios crece y a la construcción tampoco le va nada mal. Desde que empezó el año, la provincia ha ganado 73 empresas dedicadas al ladrillo, la mayoría especializadas en reformas de viviendas, una actividad que en los últimos meses vive un boom en Castellón.

Pero una cosa son las empresas con trabajadores dados de alta en la Seguridad Social en la provincia y otra la cifra de profesionales que se establecen por cuenta propia. Y la presencia de estos últimos también está creciendo en Castellón. Pese a que han sido uno de los colectivos que peor lo han pasado, en los siete primeros meses de este año la cifra de autoempleados se ha disparado y ya son 41.735 , casi 1.200 más que a principios de este mismo año. Hostelería, construcción y comercio son, por ese orden, las actividades que más tiran del empleo autónomo.

«Hay más autoempleados por la finalización de las restricciones y por el verano», explican desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que insisten en que la Administración debe seguir «generando certidumbre, seguridad jurídica y dotar al colectivo de mecanismos que les permitan crear y mantener el empleo»