Estos son los cinco toros de Victorino que harán historia en Castellón: Correcalles, Migrador, Paquetero, Bosquecito y Matacanas. Cinco victorinos que no saltarán al ruedo de la calle Pérez Galdós para ser lidiados con capote y muleta, sino a cuerpo limpio por dieciséis recortadores. Es la primera vez en la historia de esta ganadería que sucede algo así y, según su propietario, «será difícil que lo volvamos a repetir». Por eso el festejo tiene tintes de acontecimiento. Nunca antes se había vivido nada igual.

El ganadero de Galapagar es uno de los pocos que está logrando sobrepasar esta travesía desértica que sufre la ganadería de bravo debido a la ausencia de festejos por la pandemia. El suyo es uno de los hierros más demandados por la afición y las empresas. «No me puedo quejar. Ya he lidiado tres corridas de toros, una de ellas en Madrid, y me espera un mes de septiembre muy intenso en el que voy a lidiar bastante, incluso volveré a Las Ventas y acabaré en Sevilla». A pesar de todo ello, la ausencia total de festejos en el año 2020 provocó un excedente en el campo, de ahí la posibilidad de reseñar un encierro completo para recortes. «Los cinqueños del año pasado que no se pudieron lidiar tienen casi seis años, entonces la única manera de que salgan a una plaza es para un concurso de recortes. Los cinco toros están en esa edad, algunos de ellos, como el caso del número 56, Paquetero --el más serio de todos--, iban ya destinados a las calles, pero otros han estado reseñados para la plaza, incluso varios han estado como sobreros».

La cita será el sábado 25 de septiembre, a las 17.30 horas, y aunque sea un festejo popular, Victorino es consciente de la importancia de anunciarse en un coso como Castellón. «La responsabilidad siempre está presente, y más en una plaza tan unida a nuestra historia como es la de Castellón». Y es que en la misma, Victorino Martín ha lidiado un total de 135 toros de la A coronada en los 26 festejos en los que ha participado, y a los que se les han cortado 58 orejas, llegando a estar anunciado veinte años de manera ininterrumpida, de 1994 hasta 2013, llevando el peso de la Feria Taurina de la Magdalena.

Tiene cartel en el coso y en las calles, pues cada vez que se anuncia un victorino la expectación es enorme. Asegura que sus toros no se lo van a poner fácil a los recortadores: «Es un toro bravo, tiene emoción, paro también aprende rápido. Se puede vivir un gran espectáculo en Castellón. Yo no me lo voy a perder», concluye.