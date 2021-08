La consellera de Sanitat, Ana Barceló, volvió a descartar este lunes generalizar al conjunto de la Comunitat la cita libre de vacunación. «Tampoco ha funcionado en otras comunidades autónomas», señaló.

No obstante, sí se ha comenzado a implantar en algunos puntos. Por ejemplo, en la provincia de Castellón ya se han hecho llamamientos para acudir a vacunarse sin cita en municipios como el de Benicàssim, que informó a través de redes sociales de que los residentes mayores de 12 años que no estén vacunados pueden acudir hoy martes, de 8.00 a 20.00 horas, y mañana, miércoles, de 8.00 a 13.00 horas, al polideportivo municipal para ser inyectados. Por su parte, en Moncofa el Ayuntamiento indicó la pasada semana de que los mayores de 12 años que no hubieran recibido la vacuna, podían contactar con el centro de salud para programar la fecha de vacunación o desplazarse hasta el polifuncional y, si existían dosis sobrantes, se les inoculará en el momento.

«Es cierto que hay departamentos que tienen menos personas a vacunar y eso ha permitido agilizar la citación»

Según Barceló, «es cierto que hay departamentos que tienen menos personas a vacunar y eso ha permitido agilizar la citación», aseveró, considerando que «una vez se ha agilizado y se ha completado la vacunación se puede abrir la agenda programando la cita, pero esta semana era imposible en algunos departamentos porque las citas están cubiertas con las personas convocadas».

Menos dosis esta semana

Sobre la previsión para esta semana, la consellera admitió que hay un descenso en el número de dosis respecto a las de la semana anterior, aunque matizó que ello se debe a que «también hay menos personas a las que vacunar».

Por tanto, la consellera garantizó que la Comunitat «cuenta con las dosis para aplicar a las personas que lo han indicado», al tiempo que afirmó que «no hay una reducción que afecte al número de dosis a administrar». «Tenemos dosis suficientes», defendió.

1º de la ESO

Preguntada por los alumnos que tienen 11 años y que cumplirán los 12 este curso, Barceló ha señaló que los equipos de la Conselleria les inyectarán la dosis según cumplan esta edad, ya que «antes es imposible».