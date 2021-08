Las personas que se han quedado sin hogar como consecuencia del repentino derrumbamiento de un bloque de apartamentos en la urbanización Font Nova de Peñíscola podrán acceder en breve a una solución de emergencia habitacional. La Conselleria de Vivienda y el área de Servicios Sociales del consistorio trabajan desde el primer momento para que puedan disponer de un espacio donde rehacer sus vidas tras este golpe.

Fuentes del departamento autonómico señalaron que serán tres los pisos a disposición de los núcleos familiares afectados, y que la entrega de llaves se hará a lo largo de esta semana. «Se trata de una asignación extraordinaria y de carácter urgente», añadieron. Un procedimiento que se contempla habitualmente en casos como desahucios o a raíz de situaciones de violencia de género, pero que también engloba una tragedia como la ocurrida en Peñíscola. Uno de los beneficiarios será el hombre de 26 años rescatado con vida entre los escombros, y que está siendo atendido en el hospital de Vinaròs fuera de peligro.

Desde que ocurrieron los hechos, el resto de personas sigue temporalmente en establecimientos hoteleros gracias a la solidaridad de los empresarios locales. Una vez tengan las llaves de los pisos y se regularicen las altas de suministros de luz y agua se procederá al traslado. Estas tres viviendas se encuentran en el municipio vecino de Benicarló, ya que la conselleria no dispone de este recurso en Peñíscola. Dos de ellas ya están preparadas para acoger de manera inminente a quienes se han quedado sin casa, mientras que para el tercer caso se está a la espera de ultimar unas labores de acondicionamiento.

Pocos casos

Son 55 los apartamentos afectados por el derrumbamiento, aunque esta medida solo ha sido necesaria en tres casos, ya que la gran mayoría no residían de manera regular en Peñíscola, sino que se trata de segundas residencias. Al no ser sus domicilios habituales no podrán obtener ayudas, como ya indicó el pasado viernes el alcalde de la ciudad, Andrés Martínez, y corroboraron ayer desde Vivienda.

En cuanto al análisis de los hechos ocurridos el pasado miércoles, desde el consistorio mencionaron que los arquitectos de la Generalitat ya cuentan con la documentación sobre los expedientes de esta obra. La investigación se completará con el desescombro de los restos a los que han quedado reducidos 18 de los pisos. Para ello, el Ayuntamiento de Peñíscola prepara los correspondientes trámites con el fin de reclamar la necesidad de proceder a la operación, cuya fecha de inicio y plazo de ejecución no están definidos en estos momentos.