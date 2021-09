La lluvia se resiste a desaparecer en Castellón. Lo avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que sigue teniendo activa la alerta amarilla por precipitaciones en la provincia durante la jornada del viernes. Hoy, pese a no haberse vivido situaciones como la de Vinaròs, también ha descargado en el norte de la provincia de forma significativa, tanto en la costa como en el interior.

Las torres de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) muestran registros de hasta 48 litros por metro cuadrado en La Jana y de 44,6 en Morella durante la tarde (datos actualizados a las 20.00 horas). Como es típico en la capital de Els Ports cuando llueve con fuerza, las calles se han convertido en auténticos ríos.

No lejos de allí, en Vallibona, se han recogido 42, y en Cinctorres 31. En la Pobla de Benifassà, concretamente en Coratxà, se han llegado a los 42, y en Rossell han caído 44. Ya en la costa, en Benicarló se han alcanzado los 29,2 litros por metro cuadrado. Otros municipios que han vivido una jornada pasada por agua son Catí (39), Xert (39), Sant Mateu (38), Santa Magdalena de Pulpis (25,2), les Coves de Vinaromà (19,8) o Forcall (25,6).

El viernes, la alerta amarilla está activa desde las 14.00 horas hasta las 21.00 en toda la provincia. Se esperan, pues, precipitaciones que pueden llegar a los 20 litros por metro cuadrado en una hora e incluso granizo, aunque lo cierto es que durante estos últimos días, en los que había alerta amarilla y naranja, no se han registrado granizadas significativas. Muy lejos, por tanto, de las que hubo el pasado 31 de julio, que causaron numerosos daños tanto en los cultivos como en vehículos.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 % y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno. Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo.