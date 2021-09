Tal y como había establecido para hoy la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la lluvia está cayendo con fuerza en la provincia, concretamente en el Alto Palancia, donde hoy, a diferencia de las jornadas precedentes, también está apareciendo el granizo.

Segorbe y otras poblaciones limítrofes están viviendo una tarde de intensas precipitaciones. No en vano, la torre de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) de Gaibiel marca un registro de 61,6 litros por metro cuadrado, 50 de ellos caídos en solo 30 minutos. En otras localidades cercanas, como Vall de Almonacid, el granizo ha alcanzado proporciones importantes, como se puede apreciar en este vídeo y en la foto. En Soneja, un camión ha sufrido un accidente en la A23 a causa del agua acumulada en la carretera.

Las lluvias no se han limitado exclusivamente a aquella comarca. En la del Alt Maestrat, la torre meteorológica de Benassal ha recogido 25,4 litros por metro cuadrado; y en la Plana Alta, la de Vall d'Alba marca 28,6 litros. Más leves han sido en el Alto Mijares, con los 19 litros por metro cuadrado de Ayódar como registro más elevado.

Como explican desde Aemet, "la tormenta del sur de Castellón tiene un movimiento muy lento, lo que está dando lugar a acumulados superiores a 40 litros por metro cuadrado en una hora". La tormenta, avisan, se mueve en dirección sureste, "por lo que pueden darse otras precipitaciones similares por la zona de paso, al sur de la provincia".

No en vano, la agencia tiene establecida la alerta naranja hoy hasta las 20.00 horas en el sur de Castellón, tanto en el interior como en el litoral. Después de esa hora rebaja el aviso hasta alerta amarilla, activas hasta las 0.00 horas.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %, y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno.

Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo