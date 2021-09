La llegada de la gota fría a Castellón dejó un importante reguero de daños en Vinaròs, que, aunque también hizo acto de presencia en otros municipios, el miércoles se convirtió en la principal diana del temporal a su paso por la provincia. De entre todos los destrozos que causó en la localidad, que el Ayuntamiento ha cuantificado en tres millones de euros (sin contar los desperfectos en propiedades privadas), hay uno que llama particularmente la atención.

Se trata del coche, un modelo Volkswagen Golf color gris plata, que cayó al mar arrastrado por la fuerza del barranco del Triador, que quedó desbordado por la virulencia de las precipitaciones. Fue una de las más de 25 actuaciones que tuvieron que atender los bomberos del Consorcio Provincial, que comprobaron de inmediato si había algún ocupante en su interior. Por suerte, parece que el vehículo estaba vacío cuando se precipitó al mar conducido por la fuerte riada.

No obstante, para cerciorarse completamente de que nadie se hubiera caído al agua en el momento de descender el vehículo, un helicóptero de Salvamento Marítimo estuvo sobrevolando la zona durante buena parte de la tarde del miércoles para localizar a posibles desaparecidos. No encontraron a nadie.

¿Por qué nadie ha reclamado aún por los daños del coche?

Una historia que aparentemente iba a terminar ahí se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para las autoridades porque ninguna persona ha reclamado aún la titularidad del automóvil. En este tipo de episodios, lo normal es que el propietario del turismo haga saber y constate a la Policía Local que su coche sufrió un accidente y cayó al mar por culpa de las lluvias torrenciales. Pero, dos días después de las riadas, nadie ha dicho nada y el vehículo sigue en el mismo sitio, pegado a las rocas de la playa del Triador, tal como han podido atestiguar este viernes durante la visita que han hecho las autoridades por las zonas más afectadas del término municipal.

No distinguen la matrícula

"Hasta que no podamos contactar con el propietario, no podremos descartar totalmente nada" Guillem Alsina - Alcalde de Vinaròs

Lo más raro de todo este caso es que tampoco han podido identificar aún al dueño, algo que el propio alcalde, Guillem Alsina, reconoce que es muy extraño. "Es algo que nos preocupa, porque a día de hoy no tenemos constancia de que nadie haya reclamado la titularidad de este vehículo. Los bomberos y la policía han intentado localizar el número de bastidor, porque las matrículas han desaparecido", explica el munícipe.

Por tanto, ¿qué ha pasado? No se sabe. Y esa incertidumbre es la que alienta cualquier tipo de hipótesis. "Hasta que no podamos contactar con el propietario, no podremos descartar totalmente nada", concluye el alcalde.