Ya no hay marcha atrás. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá este año después de ocho meses congelado en 950 euros al mes a consecuencia de la pandemia. Lo confirmó este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Ministerio de Trabajo ya ha sugerido a los representantes de los sindicatos y la patronal un incremento de 15 euros este año, hasta los 965 euros. La propuesta incluye una subida adicional de 31 euros en 2022 (hasta los 996 euros) y otra similar en 2023, hasta alcanzar los 1.027 euros al mes, por 14 mensualidades.

El alza del SMI beneficiará en Castellón a unos 90.000 trabajadores, según las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria, que revelan que 54.883 personas perciben en la provincia de 0 a 0,5 veces el SMI, mientras que para el tramo de 0,5 a este sueldo mínimo completo hay otros 36.000. Buena parte de esos profesionales pertenecen al sector de la hostelería (sin convenio desde el 2013) , aunque los sindicatos también destacan que buena parte de los trabajadores de la agricultura y la ganadería, que de momento no subirán perciben el salario mínimo.

El alza del SMI parece inminente y los empresarios de Castellón rechazan de plano la propuesta al entender que este no es el momento adecuado. «Autónomos y empresas, especialmente las de menor tamaño, todavía no han superado las consecuencias del impacto de la crisis en sus balances y no pueden asumir incrementos de los costes; ni de producción, ni laborales, ni tributarios», argumentan desde la patronal CEV, para quien «no es momento de forzar una subida inmediata del SMI y, por el contrario, sí urge acelerar todas las gestiones para contener y reducir los costes energéticos que son actualmente el principal motivo de preocupación de las empresas y las familias».

SMI y empleo

Al igual que la patronal española CEOE, los empresarios de la provincia reclaman tiempo al Gobierno y la postura de los sindicatos es justo la contraria. «La subida del salario mínimo es indispensable y la venimos reclamando desde hace tiempo», dice Pilar Mora, secretaria de Formación, Empleo e Igualdad de género de UGT- PV, para quien el incremento «aumentará el consumo y por tanto la creación de empleo», tan necesaria tras los malos resultados del mes de agosto. Juan Carlos Gallart, secretario de Empleo de CCOO-PV insiste en que, «en el actual contexto, con la inflación disparada en el 3,3%, es más urgente que nunca concretar una subida significativa del SMI».

El alza del SMI está a la vuelta de la esquina, pero las cantidades están todavía por concretar. De hecho, los sindicatos consideran la propuesta del Ministerio de insuficiente. El próximo lunes habrá una nueva y última reunión en la que el Gobierno busca el acuerdo con patronal y sindicatos antes de que el Consejo de Ministros adopte la decisión «inminente» anticipada por Sánchez, tal vez el próximo martes, 7 de septiembre.