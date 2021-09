El sector del ocio nocturno de Castellón esperaba más de la Generalitat. Para los 120 empresarios de pubs y discotecas las medidas anunciadas ayer por el president de la Generalitat suponen una «decepción» tras 18 meses con el negocio bajo mínimos y, pese a que se permite la reapertura de los locales, buena parte del sector continuará unas semanas más cerrado. «Es un paso más que se agradece pero no es en absoluto la solución. Para los que no tenemos terraza, que en la provincia somos la mayoría, abrir con un aforo del 50% no nos resultará rentable», aseguró ayer Juanjo Benavent, vicepresidente de la asociación On Castellón, que explicó que muchos empresarios esperarán a que se flexibilicen más las normas. «No entendemos esa doble vara de medir. En fallas la gente ha podido estar en casals con un foro del 70% y a nosotros nos obligan a un 50% y hacer de policías», lamentó

Pubs y discotecas ven también insuficiente el horario de cierre ( a las 03.00 de la madrugada), como también claman contra la prohibición de bailar. «Al ocio nocturno nos siguen tomando el pelo. No entendemos cómo no se permite el baile con mascarilla y con todos los protocolos de seguridad», insistió Benavent, quien señaló también que después de 18 meses la situación que atraviesa el sector en la provincia es «muy delicada, con ayudas públicas de miseria».

Sin normalidad en las cenas

Decepción en el ocio nocturno y también en el sector de la hostelería, que consideró «insuficientes» las reglas de juego que entran hoy en vigor. La patronal Ashotur defendió que, teniendo en cuenta la mejora de los datos sanitarios, había llegado el momento de avanzar en la desescalada y mejorar las condiciones de funcionamiento de las actividades de hostelería con la recuperación de su horario de cierre habitual (a las 1.30 horas) y aumentar el aforo interior al menos al 75%. «La ampliación del horario permitiría volver a la normalidad en los servicios de cenas, ahora que las temperaturas permiten todavía alargar dichos servicios, tras muchos meses teniendo que soportar la limitación de estos horarios», explicaron.

Desde Ashotur dijeron también que en la comparecencia el president no hizo mención a ningún cambio en las medidas que afectan a los salones de banquetes y eventos, a pesar de que se ha trasladado a la Conselleria de Sanitat una propuesta para equiparar su horario al mismo que el ocio nocturno. «Eso habría permitido permitido recuperar los eventos en horario nocturno».