Tras unos días de tregua, esta semana vuelve la lluvia a Castellón. Después de una semana pasada en la que las precipitaciones llegaron a ser importantes en algunos puntos del interior, tanto en el norte como en el sur , las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) establecen que, con casi total probabilidad, en los próximos días volverá a ser necesario el uso del paraguas.

Será a partir del miércoles por la tarde cuando se incrementará la probabilidad de lluvia, con especial incidencia el jueves y el viernes. De nuevo, como la semana pasada, será en el interior de la provincia donde, si se cumplen las previsiones, es más factible que llueva. Lo hará con total probabilidad, según Aemet, por ejemplo en Atzeneta; y también en la zona de Els Ports es casi seguro que vivan una jornada pasada por agua, sobre todo por la tarde. En la costa hay menos probabilidades, aunque también son elevadas, sobre todo en Vinaròs.

El viernes, el tramo del día en el que es más probable que llueva es entre las 12.00 y las 18.00 horas. De nuevo es en el interior donde la agencia cree que habrá más precipitaciones, aunque ese día eleva a un 80% las probabilidades de que llueva en la capital de la Plana. De nuevo en Els Ports, aunque también en la zona de Montanejos, es casi segura otra jornada pasada por agua.

Cara al fin de semana --aunque hay que recordar que cuanto más se aleja el horizonte de previsión, más probabilidad hay de que esta se modifique--, Aemet pinta de nuevo un horizonte de lluvia, sobre todo a primera hora de la tarde, tanto el sábado como el domingo.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %, y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno.

Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo