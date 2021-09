Las previsiones apuntaban durante la semana que ayer jueves volverían las lluvias a la provincia de Castellón, y sin duda se cumplieron los pronósticos. La tarde de ayer dejo trombas de récord en algunos puntos de la provincia, más concretamente en el norte de Castellón. También las tormentas eléctricas fueron protagonistas en gran parte de la provincia, dejando registrados más de 280 rayos entre todo el territorio.

Hoy las previsiones son similares a las de la jornada del jueves, es decir, a partir de este mediodía todo apunta a que las precipitaciones volverán a ser protagonistas. El radar meteorológico de AEMET muestra un avance de las nubes desde el interior hacia la costa, siendo en mitad tarde cuando con mucha posibilidad los chubascos se apoderen de gran parte del territorio de Castellón.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100%, y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno.

Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo.