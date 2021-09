Vuelven de nuevo los paraguas y los chubasqueros a Castellón. Tras unas semanas marcadas por la DANA y las inundaciones en Benicàssim y Vinaròs, la lluvia continúa sin dar tregua a la provincia. Aunque desde la Agencia Estatal de Meteorología no advierten de ningún aviso importante durante el día, el interior sufrirá un día marcado por las tormentas, en especial el norte.

Desde primera hora de la mañana, la lluvia estará presente en la comarca de Els Ports y que se mantendrá hasta última hora de la tarde, alrededor de las 20 horas, según la predicción de AEMET.

No obstante, no será la única zona que se verá afectada por los chubascos, conforme vayan transcurriendo las horas, las tormentas se irán extendiendo al resto de puntos del interior de Castellón. Además, el litoral castellonense también se puede ver afectado por las lluvias, ya que en Vinaròs existe un 35 % de probabilidades de que lleguen las lluvias, según AEMET.

Las temperaturas se mantendrán estables respecto a los últimos días, con 30 grados en Castelló de valor máximo, 27 en Morella y 28 en La Vall d’Uixó. Mientras tanto las mínimas serán de 21 °C, 14 y 19, respectivamente.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %, y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno.

Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo