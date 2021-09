La familia unida jamás será vencida. Pese al típico tópico, es la máxima que siguen a pies juntillas 9.518 hogares de la provincia, que ven cómo si el impacto de la crisis, tanto la iniciada en el 2008 como la actual como consecuencia del coronavirus, es duro en una vivienda cualquiera, las dificultades para llegar a fin de mes en un domicilio con una abultada prole aún lo son mucho más. Esa cantidad, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, es la cifra de familias numerosas, con título en vigor, que viven en Castellón.

El cada vez mayor descenso de la natalidad puede hacer pensar a priori que lleva aparejado también una disminución en el número de hogares de esa condición, pero las estadísticas revelan lo contrario. Y es que no solo no están de capa caída, sino que van al alza. Hasta el punto de que en una década, este tipo de familias en la provincia ha crecido un 53%, pasando de 6.215 a finales del 2011 a un total de 9.518 ahora.

Pero si nacen menos personas, ¿cómo se explica este repunte? Antonio López, el presidente del colectivo de familias numerosas de Castellón (Fanucas), da dos claves. Una, la principal, por «la labor que están haciendo las asociaciones, tanto a nivel autonómico como nacional, que se están moviendo para concienciar a familias que no eran sabedoras de las ventajas y las ayudas que supone obtener el título que acredita que es numerosa». Y, por otra parte, «como criar a un hijo único es complicado, los padres que se animan a crear una familia, en muchos casos deciden tener dos o más», apunta.

Con 3 hijos, la familia numerosa más común

Dentro de este colectivo, la tipología de familia numerosa que más predomina en la provincia, con diferencia, es la de un hogar con tres hijos. En concreto, hay 5.814 casas con tres vástagos. A medida que sube el número de descendientes, más raro es ver a núcleos domésticos así. Hay 217 familias con cinco hijos, 39 que tengan seis, 10 con siete y luego están los más valientes: 8 hogares con ocho hijos o más.

"A los que tenemos cuatro o más hijos nos miran como si fuéramos bichos raros, como si no estuviésemos bien de la cabeza"

El presidente de Fanucas, entidad que cuenta actualmente con 421 familias asociadas (más del 80% con tres hijos), considera que socialmente existe una cierta discriminación hacia las que tienen cuatro o más vástagos (es su caso, con cuatro, de 22,21,17 y 15 años). «Te miran como si fuéramos bichos raros, como si fuésemos unos irresponsables y no estuviéramos bien de la cabeza por tener tantos hijos con la que está cayendo», explica López, quien hace hincapié en que ser un hogar numeroso «no está de moda».

Lógicamente, a mayor número de vástagos, mayor dificultad para conciliar, aunque no todo es negativo a efectos prácticos. «Es complicado, pero el ser tantos en casa te permite educar más austeramente y los hijos valoran más lo que cuestan las cosas», opina. Como ejemplo de hacer partícipe a todos los miembros para que la familia siga adelante, expone su caso: «Todo el mundo tiene que apechugar y arremangarse. Como los dos padres trabajamos, muchas veces mi hijo de 15 años tiene que hacer la comida en casa, es algo que no pasa en todos los hogares».

Apoyo institucional

"El ser tantos en casa te permite educar más austeramente, los hijos valoran más lo que cuestan conseguir las cosas"

La cabeza visible de Fanucas detalla que, aunque la gran parte de las ayudas vienen marcadas desde la Generalitat o el Gobierno (becas en Educación, apoyo al alquiler, deducción de 1.200 euros por familia numerosa general en la renta...), hay otras que dependen de la localidad en que la viva cada familia numerosa. «La rebaja del IBI, por ejemplo, cambia en función de cada ayuntamiento», detalla López.

No obstante, España no es el país que más respaldo económico da a los padres que se animan a crear una prole. Según un estudio de la Comisión Europea, es la tercera nación de la Unión Europea con menores ayudas a las familias con hijos, solo mejor que Chipre y Grecia, y muchas de esas medidas solo se entregan a través de deducciones en el IRPF, lo que provoca que las rentas más bajas no tengan acceso a esas ayudas.