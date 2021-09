El freno del coronavirus es una realidad en la provincia de Castellón gracias a la vacunación. Un centenar de los 135 municipios de la provincia se encuentran dentro de la nueva normalidad, es decir, no han registrado ningún caso positivo en los últimos 14 días o su incidencia acumulada no supera los 25 casos por cada 100.000 habitantes. Los nuevos contagios se concentran en la zona de la costa en las localidades más pobladas, aunque también en algunas de ellas el descenso es tan generalizado que están a las puertas de dejar de tener nivel de alerta por covid-19.

La evolución más positiva se observa en Burriana, con 11 casos y una incidencia acumulada de 31, 38; Onda con 10 positivos y este indicador en 40 puntos; Nules con cinco contagios y una incidencia de 45,33 o l'Alcora con tres casos y 45,19 puntos.

El freno de los contagios y la tendencia a la baja también se refleja en Castelló que registra 174 positivos y su incidencia baja de los 100 puntos. La reducción también es destacada en Vila-real con 55 positivos y una incidencia de 107,23 casos. Almassora con 21 contagios, la Vall con 25 y Benicàssim con 16 tampoco superan el umbral de 100 en su incidencia.

Si se observan los datos facilitados por la Conselleria de Sanitat este martes que hacen referencia a las localidades más pobladas solo Vinaròs registra una ligera subida al sumar 50 positivos y disparar su incidencia a 173, mientras que Benicarló estabiliza sus contagios al contabilizar 29 en los últimos 14 días.

Adiós a la quinta ola

Los datos no hacen más que refrendar que la quinta ola que provocó un estallido de contagios entre los más jóvenes este verano se ha dado por controlada y, como señalan los expertos, el coronavirus tiende a mitigarse gracias a la campaña de vacunación a expensas de que no puedo surgir otra variante que ponga en problemas la inmunidad alcanzada. Este marte por la mañana y el jueves por la tarde el Auditori de Castelló vacuna sin cita previa a los más rezagados, personas que por cualquier tipo de motivo no se vacunaron y que ahora han decidido hacerlo.

Ahora habrá que analizar en los próximos días si la última relajación de medidas genera un alza en los casos o la situación sigue estable a la baja y el Consell decide seguir avanzando en la desescalada.